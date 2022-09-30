Bisikletçilerden anlamlı etkinlik

Yarın (Pazar) Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS), Kocaeli Kent Konseyi ve Yerel Destek (YEDEP) projesi kapsamında “Pedalları Çevirerek Engelleri Kaldırıyoruz” sloganı ile Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği’ndeki otizmli çocuklara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Pisti’nde tandem bisikletler ile sürüş yaptırılacak. Ulaşım Daire Müdürlüğü katılımcıları alanda ağırlanacak ardından tandem bisiklet kullanmak isteyen bisiklet severlere sürüş eğitimi verilecek. Program saat 11.00’de Kobidos kulüp binasında başlayıp 13.30 da Trafik Eğitim Pisti’nde son bulacak.