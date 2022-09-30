Egemen Mehmet’ten davet var

İlimizin deneyimli hakem gözlemcilerinden Serkan Bahçıvan ile Melek Hanım’ın biricik oğlu Egemen Mehmet’in sünnet cemiyeti 9 Ekim Pazar günü saat 13.00 ile 17.00 saatleri arasında İzmit Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. Bahçıvan ailesi cemiyetlerine tüm eş, dost ve akrabalarını bekliyor.