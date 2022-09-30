30 Eyl 2022 - 15:53- Spor G: 30 Eyl 2022 - 15:57

Başka çareniz yok!

Kupada Ayvalıkgücü Belediyespor’a felaket bir oyunun ardından elenen Kocaelispor lige döndü. Yeşil siyahlılar sezonun 7. maçında bugün 6 maç sonunda sadece 4 puan toplayabilen, transfer yasaklısı Balıkesirspor’u konuk edecek. Darıca İlçe Stadı’ndaki maç yarın saat 15.30’da başlayacak. Kocaeli TV’den naklen yayınlanacak olan karşılaşma esnasında sıcaklık yaklaşık 28 derece olacak. Çarşamba günkü rakip ise deplasmanda Rize Pazarspor olacak.  

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Başka çareniz yok! mask

Kupa yenilgisinin ardından Balıkesirspor maçına hayli gergin hazırlanan Kocaelispor, Darıca Stadı’ndaki mücadeleyi kazanıp ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Son derece orantısız bir kadro kuran, hamleleri ile çok tartışılan ve oynattığı futbolu beğenilmeyen Fırat Gül, Ayvalıkgücü ile oynanan kupa maçının ardından yaptığı skandal açıklama ile şiddetleri iyice üzerine çekti. Bu maçta alınacak beraberlik bile Gül’ün son maçı olacak.

 

TAHMİNİ 11

Ligde zor günler geçiren, üst üste 3 maçını kaybeden ve 347 dakikadır gol bulamayan Balıkesirspor karşısında mutlak galibiyet kovalayan Kocaelispor’da kalede Gökhan, savunmada Diogo, Alpay ya da Mehmet Taş, Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Okan Eken 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR

BALIKESİRSPOR

HAKEMLER:

STAT: Darıca İlçe

SAAT: 15.30

YAYIN: Kocaeli TV

 

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

DIOGO ÖZÇAKMAK

ALPAY YA DA MEHMET TAŞ

MEHMET SAK

YUSUF CİHAT ÇELİK

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

SAMED ALİ KAYA

BEYKAN ŞİMŞEK

TAYFUN AYDOĞAN

OKAN EKEN

 

BALIKESİRSPOR

YİĞİTHAN KIR

BERAT AYDOĞDU

BİROL PARLAK

SEDAT DURSUN

AYBERK KAYGISIZ

KAĞAN KAYALI

HÜSEYİN KARABEY

OĞUZ HAN AYNAOĞLU

DOĞA İŞERİ

BERK TOSUN

HALİL ÇOLAK

KOCAELİSPOR’UN İLK 6 MAÇI

Kocaelispor – Kırklareli: 2-1

Kırşehir – Kocaelispor: 0-1

Kocaelispor - Serik Bel: 0-0

Sarıyer – Kocaelispor: 3-3

Kocaelispor – Bucaspor: 1-1

Uşakspor – Kocaelispor: 0-3

 

BALIKESİRSPOR’UN İLK 6 MAÇI

İskenderunspor – Balıkesirspor: 1-0

Balıkesirspor – Diyarbekispor: 4-2

Karacabey – Balıkesirspor: 1-1

Balıkesirspor – Etimesgut Bel: 0-3

Kastamonuspor – Balıkesirspor: 1-0

Balıkesirspor – Ankara Demir: 2-0

 

KOCAELİSPOR GOLCÜLER

Okan Eken:2

Beykan Şimşek:2

Samed Ali Kaya:2

Cem Ekinci: 1

Yusuf Cihat Çelik: 1

İlyas Kubilay Yavuz: 1

                                              

BALIKESİRSPOR GOLCÜLER

Halil Çolak: 2

Berat Aydoğdu: 1

Oğuzhan Aynaoğlu: 1

Hüseyin Karabey: 1

# Balıkesirspor, Kocaelispor, Ankara, Kırşehir

30 Eyl 2022 - 15:53 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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