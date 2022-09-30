Başka çareniz yok!

Kupa yenilgisinin ardından Balıkesirspor maçına hayli gergin hazırlanan Kocaelispor, Darıca Stadı’ndaki mücadeleyi kazanıp ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Son derece orantısız bir kadro kuran, hamleleri ile çok tartışılan ve oynattığı futbolu beğenilmeyen Fırat Gül, Ayvalıkgücü ile oynanan kupa maçının ardından yaptığı skandal açıklama ile şiddetleri iyice üzerine çekti. Bu maçta alınacak beraberlik bile Gül’ün son maçı olacak.
TAHMİNİ 11
Ligde zor günler geçiren, üst üste 3 maçını kaybeden ve 347 dakikadır gol bulamayan Balıkesirspor karşısında mutlak galibiyet kovalayan Kocaelispor’da kalede Gökhan, savunmada Diogo, Alpay ya da Mehmet Taş, Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Okan Eken 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR
BALIKESİRSPOR
HAKEMLER:
STAT: Darıca İlçe
SAAT: 15.30
YAYIN: Kocaeli TV
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
DIOGO ÖZÇAKMAK
ALPAY YA DA MEHMET TAŞ
MEHMET SAK
YUSUF CİHAT ÇELİK
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
SAMED ALİ KAYA
BEYKAN ŞİMŞEK
TAYFUN AYDOĞAN
OKAN EKEN
BALIKESİRSPOR
YİĞİTHAN KIR
BERAT AYDOĞDU
BİROL PARLAK
SEDAT DURSUN
AYBERK KAYGISIZ
KAĞAN KAYALI
HÜSEYİN KARABEY
OĞUZ HAN AYNAOĞLU
DOĞA İŞERİ
BERK TOSUN
HALİL ÇOLAK
KOCAELİSPOR’UN İLK 6 MAÇI
Kocaelispor – Kırklareli: 2-1
Kırşehir – Kocaelispor: 0-1
Kocaelispor - Serik Bel: 0-0
Sarıyer – Kocaelispor: 3-3
Kocaelispor – Bucaspor: 1-1
Uşakspor – Kocaelispor: 0-3
BALIKESİRSPOR’UN İLK 6 MAÇI
İskenderunspor – Balıkesirspor: 1-0
Balıkesirspor – Diyarbekispor: 4-2
Karacabey – Balıkesirspor: 1-1
Balıkesirspor – Etimesgut Bel: 0-3
Kastamonuspor – Balıkesirspor: 1-0
Balıkesirspor – Ankara Demir: 2-0
KOCAELİSPOR GOLCÜLER
Okan Eken:2
Beykan Şimşek:2
Samed Ali Kaya:2
Cem Ekinci: 1
Yusuf Cihat Çelik: 1
İlyas Kubilay Yavuz: 1
BALIKESİRSPOR GOLCÜLER
Halil Çolak: 2
Berat Aydoğdu: 1
Oğuzhan Aynaoğlu: 1
Hüseyin Karabey: 1
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.