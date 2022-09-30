Perilerin rakibi Emlak Konut

OKUL İNANIYOR

İstanbul Başakşehir Spor Salonu’ndaki mücadele bugün saat 14.00’te başlayacak. Başantrenör Fırat Okul, Edremit maçında iyi savunma yaptıklarını ifade etti ve galibiyete ulaşırken zorlanmadıklarını belirtti. Emlak Konut’un güçlü bir takım olduğunun altını çizen Fırat Okul İstanbul'dan da 2 puanla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.