Perilerin rakibi Emlak Konut

OKUL İNANIYOR
İstanbul Başakşehir Spor Salonu’ndaki mücadele bugün saat 14.00’te başlayacak. Başantrenör Fırat Okul, Edremit maçında iyi savunma yaptıklarını ifade etti ve galibiyete ulaşırken zorlanmadıklarını belirtti. Emlak Konut’un güçlü bir takım olduğunun altını çizen Fırat Okul İstanbul'dan da 2 puanla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.