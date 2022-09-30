Sağlıkçılar stres attı

VAROL VE ÖZTÜRK DE İZLEDİ
Koordinatör Hasan Varol ve Anjiyo Teknisyeni Ebru Öztürk’ün de izlediği maçta Konak Hastanesi adına Ambulans Sorumlusu Hakan Türk, Acil Servis Sorumlusu Yüksel Yazan, Gece Müdürü Vedat Taşdemir, Kalite Uzmanı Burak Efe, Arşiv Sorumlusu Kerim Doğan ve Acil Servis Hasta Hizmetleri Görevlisi Süleyman Kaya forma giydi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.