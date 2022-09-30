30 Eyl 2022 - 15:57- Spor

Sağlıkçılar stres attı

Kocaelispor’un bu yıl da sağlık sponsorluğunu üstlenen Konak Hastanesi çalışanları yoğun geçen günlerin stresini çim halı maçları ile atıyor. Sağlıkçılar son olarak ilimiz basını ve genç iş insanlarından oluşan kadro ile maç yaptı. Turgut Mahallesi’nde bol yeşillik içinde yer alan Çınaraltı Tesisleri’nde oynanan ve kıran kırana geçen mücadelede kazanan çıkmazken atılan birbirinden güzel goller ayakta alkışlandı.