Emre Korkmaz’dan Mehmet Topal’a ziyaret

Kocaelispor’un da eski futbolcularından, Körfez Olimpik Spor Kulübü Altyapı Koordinatörü Emre Korkmaz, Galatasaray’da forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan başarılı milli futbolcu Mehmet Topal’ı evinde ziyaret etti. Mehmet Topal arkadaşı Emre Korkmaz’ı samimi bir şekilde konuk ederken Körfez Olimpik Spor Kulübü’ne ve kurmaylarına başarı diledi. Mehmet Topal’ın kariyerinde, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir gibi takımlar da bulunuyor.