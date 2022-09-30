Gazetemize ziyaret

Kısa bir süre önce kurulmasına karşın ardından sıklıkla söz ettiren Körfez Olimpik Spor Kulübü’nde Başkan İsmail Caferoğlu, Altyapı Koordinatörü Emre Korkmaz ile Çaykur Rizespor’a transfer olan 2007 doğumlu yıldız adayı santrfor Hamza Yiğit Durmuş gazetemizi ziyaret etti. Samimi bir sohbet şeklinde geçen ziyarette Caferoğlu ve Korkmaz kulübün yapısı ile hedefleri hakkında bilgiler verdi. Milli takım formasının hediye edildiği günde Hamza Yiğit’e de yeni takımında başarı dileğinde bulunuldu.