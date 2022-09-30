4 katlı binanın çatı katıda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Yangın, İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen sebepten dolayı ufak çaplı yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.