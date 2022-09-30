27 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu

Darıca’da eczacılık yapan Melahat Oğuzbeyi (27) İstanbul’da ailesi ile birlikte yaşadığı evde hayatını kaybetti. Yatağında öldüğü belirlenen Melahat Oğuzbeyi’nin kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Oğuzbeyi’nin cenazesi Tuzla’da toprağa verilecek. Kocaeli Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada; “Odamız üyesi, Darıca ilçesi Melahat Eczanesi'nin sahibi ve mesul müdürü, genç meslektaşımız Ecz. Melahat Oğuzbeyi vefat etmiştir. Cenazesi; 1 Ekim 2022 Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Tuzla Çiçekçiler Cami’den kaldırılacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eczası camiasına baş sağlığı dileriz” denildi.