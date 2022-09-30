Kandıra protokolü, koordinasyon ve tanışma programında buluştu

Kandıra Askerlik Şubesi Başkanlığı ev sahipliğinde Kefken Beyoğlu Gençlik Kampı'nda düzenlenen programa, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Tonbaktepe, Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Gökner Kayaş Zor, emekli Tuğgenaral Enver Topuz ve Kıbrıs gazisi Ahmet Kuşçu, kurum daire müdür ve amirleri ile ilgililer katıldı. Kaymakam Yaran, güzel bir organizasyonla herkesi görme ve tanışma imkanı bulduklarını belirterek, "Yeni gelenlere hoş geldin, veda edecek arkadaşlarımıza da güle güle deme imkanı bulduk. Yeni gelen ve göreve devam eden arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah utandırmasın." diye konuştu. Kandıra Askerlik Şubesi Başkanı Barış Bektaş da davetlilere katılımları için teşekkür etti. Katılımcılara tüplü defne ve çam ağacı fidanı hediye edilen programın sonunda fotoğraf çekildi.