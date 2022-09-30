Akademi Hastanesi'nin acı günü

Kocaeli’nin tanınan simalarından Özel Akademi Hastanesi'nin sahibi Kubilay Kırman’ın babası Şevket Kırman, vefat etti. Yıllardır koah ve diyaliz rahatsızlığı ile mücadele eden ve Akademi Hastanesinde tedavi gören evli ve 2 çocuk babası Şevket Kırman (82), doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamadı. Şevket Kırman için yıllardır tedavi gördüğü Akademi Hastanesi önünde helallik alındı.
TAZİYELERİNİ İLETTİ
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO yöneticileri Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, KOSİAD Başkanı Atalay Kaya, Kandıra GIOSB Başkanı Mehmet Başol, İzmit Belediye Meclis Üyesi Hakan Tanta, CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, MEDAR Hastaneleri sahibi ve AKP İl Başkan Yardımcısı Şahin Talus, birçok sanayici, iş insanı, siyasetçi ve Kubilay Kırman’ın dostları, hastane önüne gelerek taziyelerini iletti.
TOPRAĞA VERİLECEK
Hastane önünde konuşmayı Başhekim ve Hastane Müdürü Erhan Uysal yaptı. Şevket Kırman’ın cenazesi, okunan duaların ardından memleketi İzmir’e uğurlandı. Şevket Kırman’ın cenazesi bugün İzmir Kemal Paşa Ören köyünde Ören Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.