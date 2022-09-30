Akademi Hastanesi'nin acı günü

Kocaeli’nin tanınan simalarından Özel Akademi Hastanesi'nin sahibi Kubilay Kırman’ın babası Şevket Kırman, vefat etti. Yıllardır koah ve diyaliz rahatsızlığı ile mücadele eden ve Akademi Hastanesinde tedavi gören evli ve 2 çocuk babası Şevket Kırman (82), doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamadı. Şevket Kırman için yıllardır tedavi gördüğü Akademi Hastanesi önünde helallik alındı.

TAZİYELERİNİ İLETTİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO yöneticileri Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, KOSİAD Başkanı Atalay Kaya, Kandıra GIOSB Başkanı Mehmet Başol, İzmit Belediye Meclis Üyesi Hakan Tanta, CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, MEDAR Hastaneleri sahibi ve AKP İl Başkan Yardımcısı Şahin Talus, birçok sanayici, iş insanı, siyasetçi ve Kubilay Kırman’ın dostları, hastane önüne gelerek taziyelerini iletti.

TOPRAĞA VERİLECEK

Hastane önünde konuşmayı Başhekim ve Hastane Müdürü Erhan Uysal yaptı. Şevket Kırman’ın cenazesi, okunan duaların ardından memleketi İzmir’e uğurlandı. Şevket Kırman’ın cenazesi bugün İzmir Kemal Paşa Ören köyünde Ören Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.