Atakent Cihan Hastanesi depreme hazır

Sağlık kuruluşları, afet anında tüm çalışanları ile birlikte sağlık hizmeti sunumuna hazır olması gereken kuruluşlardır. Bu nedenle çeşitli durumlara karşı hastane afet planları (HAP) hazırlanmakta ve belirli aralıklarla görevli çalışanlarla tatbikatı yapılmaktadır. Atakent Cihan Hastanesi de Hastane Afet ve Acil Durum Planı’nı denemek üzere geniş katılımlı bir “Deprem ve Deprem Kaynaklı Yangın Tatbikatı” gerçekleştirdi. Tatbikata, ekipte görevli tüm çalışanlar ile birlikte Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü denetmenleri de katıldı. Oluşturulan deprem senaryosu üzerinde harekete geçen ekipler, olası deprem anında yaşanabilecekleri birebir deneyimledi. Başarılı geçen tatbikat ile Atakent Cihan Hastanesi’nin afet durumuna hazırlıklı olduğu görüldü.