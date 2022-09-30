Kocaeli Sanayi Odası’nda seçim heyecanı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Organ Seçimleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü, Kocaeli Fuar merkezinde bulunan KSO Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. 09.00- 17.00 saatleri arasında Seçim Kurulu görevlilerinin katılımı ile yapılacak KSO Organ Seçimleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Seçimler yaklaşırken KSO Yönetim Kurulu 8. dönemin son toplantısını da yaptı. Toplantı sonrası KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve yönetim kurulu üyeleri başarılı bir dönemi geride bırakmanın gururu ile birlikte pasta kesti. KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Şehrimiz, sanayimiz ve sanayicilerimiz için başarılı çalışmalara imza attığımız yönetim kurulumuza, meclis üyelerimize, meslek komitesi üyelerimize, profesyonel kadromuza ve tüm oda personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

77 MECLİS ÜYESİ SEÇİLECEK

Seçimlere ilişkin açıklama da yapan Zeytinoğlu, “Odamızın meslek komite ve meclis Üyeleri seçimlerini 3 Ekim’de gerçekleştireceğiz. Odamıza kayıtlı 3 bin 500’e yakın üyemizden 2 bin 392’si seçimde oy kullanabilecek. Seçimlerde 38 meslek grubu oluşacak. 37 meslek grubunda 5’er komite üyesi, bir meslek grubundan ise 7 komite üyesi seçilecek. Ayrıca seçimlerde 77 meclis üyemiz de seçilecek” dedi.

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ 10 EKİM’DE

Sözlerini sürdüren Zeytinoğlu, “10 Ekim 2022 Pazartesi günü ise yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üye seçimleri, disiplin kurulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin genel kurul asil/yedek üye seçimlerini yapacağız. Yine aynı gün meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üye seçimlerimizi de tamamlayacağız” diye konuştu.

KSO DÖNÜŞÜME LİDERLİK ETMEYE DEVAM EDECEK

Yapılacak oda organ seçimlerine tüm üyeleri davet eden Zeytinoğlu, “Seçimlerin şehrimize, sanayicimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sanayicilerimizin kalkınmasına katkıda bulunan, paydaşlarımız ve toplumumuz için değer yaratan Kocaeli Sanayi Odası öncü kurum olma misyonu ile sanayideki dönüşüme liderlik etmeye devam edecek” dedi.