Vali Yavuz Kocaeli'nin 9 aylık asayiş karnesini açıkladı

Kent genelinde bağımlılıkla mücadeleyi yürüten Kocaeli Valiliği Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılının üçüncü toplantısı Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kaymakamlar, Vali Yardımcıları ve Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Salih Işık katılım sağladı. Toplantıda Vali Seddar Yavuz katılımcılara bağımlılıkla mücadele noktasında çocuk sahiplenme tavsiyesinde bulundu.

3 BİN 137 OLAY MEYDANA GELDİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Bağımlılık çağımızın en büyük sorunlarından biri ve tüm toplumu etkilemekte. Ülkemiz son yıllarda geçiş noktası konumundayken son yıllarda hedef ülke haline gelmiş durumda. Bu durum karşısında bizler de elimizden geleni yapmak durumundayız. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı gerekli tüm çalışmaları hayata geçirmekte. 2022 yılının ilk 9 ayında 3 bin 137 olay meydana gelmiş, 4 bin 535 kişi yakalanmış ve bu kişilerden 499'u tutuklanmış, 92 kişi adli kontrol cezası almış, 3 bin 944 kişi ise serbest bırakılmış. Yapılan operasyonlar kapsamında 385 kilo 281 gram eroin, 120 kilogram kubar esrar, 85 kilo toz esrar, 111 kilo skunk, 16 bin 511 sentetik kannabinoid, 17 bin 570 metamfetamin, 247 kilo civarında kokain, 232 adet eastasi hap, 370 adet captagon, bin 200 gram sentetik esrar, bin 136 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.



CAN KAYIPLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Tüm birimlerimizin çalışmaları devam ediyor ama insanların yalnızca kendi çocuklarını yetiştirmesi yetmez. Biz diğer çocuklardan da sorumluyuz. Ben ve eşimin 6 çocuğu var ve bu yıl da arkadaşlarımız kaç tane çocuk uygun görürse o kadar daha çocuk sahipleneceğiz, lütfen sizler de çocuklar edinin. Biz valilik olarak elimizden geleni yapıyoruz ama yeterli mi? Hayır, yeterli değil çünkü hala can kayıplarımız devam ediyor. Mücadele edilen maddeler daha çok terör örgütünün ağırlık kazanan bölgelerde üretilir, bugün dağ kadrosunun kazınması noktasında çok iyi bir noktayız. İyi bir noktada olduğumuzu terör örgütünden yükselen barış çağrılarından anlıyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz fakat kimse 'Benim çocuğum yapmaz' demesin.

HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ YAPABİLİR

Bu mücadelenin önemli bir ayağını da sağlık hizmetlerimiz oluşturuyor. Avrupa'da olmayan hastanelere sahibiz. Çok iyi bir sağlık ordusuna sahibiz çünkü biz toplumumuz en iyi, en zeki insanlarımızı doktor yapıyoruz. Hatta o kadar iyi bir alt yapıya sahibiz ki dünyada sağlık sektörüne yön veriyoruz. Buradan şunu da belirtmek isterim ki pandemi döneminde ne kadar iyi bir sağlık çalışanı kapasitesine sahip olduğumuzu bir kez daha anladık, buradan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu şehir her zaman daha iyisini yapabilir. Bu şehir her zaman her alanda birinci olabilecek bir şehir çünkü kurumsal kapasitemiz buna çok müsait, ben sizlere inanıyorum."