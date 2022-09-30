Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Tepetarla mevkiinde bulunan akaryakıt ve dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 14 ABE 408 plakalı Ford marka tır, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt pompasının patlamaması facianın önüne geçerken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri şoför yara almazken, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, ortalık savaş alanına döndü
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, akaryakıt istasyonuna daldı. Meydana gelen kazada sürücü tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.