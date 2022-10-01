Kocaeli Cimnastik Kulübü’den görkemli açılış!

Kocaeli Cimnastik Kulübü yeni tesisini düzenlenen görkemli törenle açtı. Açılışın onur konuğu Dünya Cimnastik Federasyonları Başkanvekili ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’di.

TÜRKİYE’DE CİMNASTİK ÇAĞ ATLADI

Başiskele’de 2000 metre kapalı alan şeklinde inşa edilen, Kocaeli’nin en büyük, Türkiye’nin ise ikinci sıradaki cimnastik kompleksi görkemli bir açılışla tanıtıldı. Spor ve siyaset camiasından bir simanın yer aldığı açılışın onur konuğu Dünya Cimnastik Federasyonları Başkanvekili ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’di. Rüya gibi bir başkanlık sürecinden geçen ve Türkiye’deki cimnastik çıtasını inanılmaz bir seviyeye çıkarak Çelen, Kocaeli’nin cimnastik branşında ülkenin sayılı illeri arasına girdiğini ifade etti.

PROTOKOL AKINI

Açılışta ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İyi parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Alpaslan Aslan, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, KASKF Başkanı Murat Aydın, İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO başkan adayı İbrahim Bıyıklı, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

TOLGA HAVUÇ: 1 KİŞİ BİLE YOKTU

Selamlama konuşmasını yapan Kocaeli Cimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç yaklaşık 25 dakika kürsüde kaldı ve şu şekilde konuştu: 2009 yılında üniversiteye başladığım dönemde Kocaeli’deki bu büyük eksikliğini görerek kulüp başkanlığı yapmak isteyerek çıktığım bu yolda 1 öğrenci bulamazken, bugün binlerce öğrenciye eğitim veriyoruz.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜRLER

Türkiye’de yerel yönetimlerin spor politikasındaki en detaylı projeyi hayata geçirdik. Bizlere destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Pandemiyle birlikte maalesef bizler de 12 yıllık sporcularımızı kaybettik. Bu tesisin temellerini attık 1 ay sonra pandemi başladı. Artık bu çalışmalarımız cimnastik branşı sektörel hale geldi.

KOCAELİ’DE DE YAPILMALI

Çocuklarımızın eğitim, sağlık çeşitli alanlarda önünü açtık. Bunlar Avrupa standartlarında yapılan çalışmalar. İnşallah yerel yönetimlerin de destekleriyle bunları geliştireceğiz. YEDEP projesi kapsamında biz de projemizi yazdık ve hibemizi aldık. En büyük hedefimiz Mersin’deki olimpiyatların Kocaeli’de yapılması. Bir diğer hedefimiz de burada eğitim alan çocukların milli takıma girmesi. Mutlaka sektörel olarak büyüyen projelerimize iş insanları destek olsunlar. Markalarınızı sporcularla büyütün.

MURAT AYDIN: BU YAPI DAHA DA BÜYÜYECEK

KASKF Başkanı Murat Aydın konuşmasında “Kocaeli sporun başkenti. Türkiye’de bir numara. Tüm çalışmaların yapılmasında bunu söyleme imkanınızı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Sporculara yapılan desteklerle bu büyüklüğü sağlıyoruz. Biz amatörüz. Özellikle bu çalışmanın içinde neler yaşadığını Tolga kardeşimizin çok iyi biliyorum. Yapı daha da büyüyecek.” dedi.

SUAT ÇELEN: TÜRKİYE’NİN HER KÖŞESİNDE

Dünya Cimnastik Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye cimnastik ailesi olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Kısa bir süre öncesine kadar Kocaeli’de cimnastik yoktu. Bu durum beni oldukça şaşırtmıştı. Bütün siyasi partilerin başkanları telefon ederek Türkiye’nin her köşesinde cimnastik yapılmasından mutluluk duyuyoruz.

HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ

Bir ülkede cimnastik belli bir noktaya gelmezse o ülkede spor gelişmez. Dünya bunu 100 yıl önce keşfetmiş. Ben Kocaeli’de bugün böyle büyük bir salon olduğu için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman arkanızda olup destek vereceğiz. Türk gencine imkan sağlarsanız başaramayacağı hiçbir şey yok. Kocaeli olarak bu potansiyelin mevcut olandan daha üst seviyeye gitmesi gerektiğini düşünüyorum.

BU CÜMLE BENİ İŞİME DAHA DA BAĞLADI

Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde Cumhurbaşkanımızın “Suat nasıl başardın” söylemi üzerine devletimizin imkanlarının seferber edildiğinden bahsetmiştim. Sayın Erdoğan “Milletim adına sana teşekkür ediyorum” dedi. Bu cümlenin ardından yaşadığım mutluluğu ve heyecanı tarif edemem. Ülkemize bir şekilde katkı sağlamak ve bunun değer gördüğünü bilmek beni işime daha da bağlıyor. İnanıyorum ki ülkemiz cimnastikçileri Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkarmaya, Ay Yıldızlı bayrağımızı en üstlerde dalgalandırmaya devam edecektir.

ŞOVLAR İLGİ VE KEYİFLE İZLENDİ

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Yaşar Çakmak konuşmalarında ortak bir dil kullandı ve çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapıldığının altını çizdi. Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşti ve Tolga Havuç, kurmaylara salonu gezdirirken tesis hakkında bilgiler verdi. Başkanlar bir süre sporcuların şovlarını büyük bir keyifle izledi.