Yuvacık Yatılı Kur’an Kursu görkemli törenle açıldı

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başiskele İlçe Müftülüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitim faaliyetlerine başlanan Yuvacık Yatılı Kur’an Kursu Şehit Fatih Karaaslan Hafızlık Proje İmam-Hatip Ortaokulu’nun yeni hizmet binasının resmi açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti.

YOĞUN KATILIM

Açılış törenine; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Vali Yardımcısı Ali Ada, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İl Müftüsü Sinan Cihan, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Şenol Tiryaki, Başiskele İlçe Müftüsü Aşur Akyol, Yuvacık Kur’an Kursu Öğrencilerini Yaşatma ve Himaye Derneği Başkanı Hikmet Karaaslan, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HAFIZLAR SENE KAYBI YAŞAMAYACAK

Yuvacık Yatılı Kur’an Kursu 64 yatak kapasitesine sahip olup, yüzme havuzu, kütüphanesi, teknolojik sınıfları, PlayStation oyun odası, öğrencilerin ödevlerini yapacakları bilgisayar odaları, oyun alanları, sosyal-bilimsel aktivite imkânları olacak. Kurs- okul formatıyla eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürecek öğrenciler hem hafızlık eğitimini hem de ortaokulunu sene kaybı olmaksızın yatılı ya da gündüzlü olarak ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflarını 15 kişilik akademik sınıflarda yüz yüze tamamlayacaklar.

“BİNALARA RUH VEREN İÇERİSİNDE YAPILAN HİZMETLERDİR”

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bugün burada iki mutluluğu birden yaşıyorum. Bizler görevlerimizi yerine getirmek için büyük gayret gösterdik, herkes emeğini ortaya koydu. Binalara ruh veren yapılar değil, içerisinde yapılan hizmetlerdir. İnşallah bu güzel binaya ruh verecek hizmetleri yapmak da bütün hocalarımıza ve din görevlilerimize nasip olur. Yuvacık Kur’an Kursu bir zamanlar Kocaeli’nin, bölgemizin, hatta ülkemizin sayılı Kur’an kurslarından birisiydi. Benim çocukluk dönemlerimden burada eğitim gören birçok arkadaşımızın şu anda din görevlisi olarak hizmet ettiğini biliyorum” dedi.

“BU GÜZEL ESERİ BİZZAT GEZDİM ÇOK BEĞENDİM”

Özlü’den sonra konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, “Ülkemizin dört bir köşesinde yapılan hizmetler, Kur’an Kursu faaliyetleri, ilmi çalışmalar çok yönlü bir şekilde her geçen gün ivmesini, kalitesini, niteliksel ve niceliksel olarak arttırıyor. Bu güzel eseri bizzat gezdim çok beğendim. Temelinden çatısına kadar emek veren, ter döken ve hayır yapan her kim varsa inşallah Cenâb-ı Allah katında sadaka-i cariye olarak amel defterlerinin kapanmayacağına vesile olacak bir hizmet olarak kaydedilmiş olsun” ifadelerini kullandı.