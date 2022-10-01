01 Eki 2022 - 13:59- Siyaset G: 01 Eki 2022 - 14:01

Tarhan: Sorunları biliyoruz, çözeceğiz

Kartepe’de bir dizi program yapan CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Doğalgaz ve su giderleri de almış başını gitmiş. Sorunları biliyoruz, çözeceğiz” dedi
Tarhan: Sorunları biliyoruz, çözeceğiz mask
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ile birlikte Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı’yı, S.S. 80 nolu Birleşik Kartepe Otobüsçüler Kooperatifi’ni, Kartepe Küçük Sanayi Sitesini, Kartepe Turizm Derneğini, Maşukiye Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu’nu ve Maşukiye esnafını ziyaret etti.  Tarhan ve Merttürk öncülüğündeki programa; CHP Kartepe İlçe başkan yardımcılarının yanı sıra Kartepe Kadın Kolları Başkanı Ayla Demir, yönetimi ve mahalle başkanları katılım sağladı.

"HERKESİN HAKKINI KORUYAN ULAŞIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

 S.S. 80 nolu Birleşik Kartepe Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Mahmut Aktaş’ın akaryakıt zamları, yeni  araç alımındaki sıkıntılarını dile getirmesi üzerine açıklama yapan Tarhan, “Prensip olarak hem taşıyanın hem de taşınanın memnun olacağı bir ulaşım ilkesini düzenleyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da ulaşım esnafımıza hep sahip çıktım sahip çıkmaya da devam edeceğim. Herkesin hakkını koruyan, sürdürülebilir bir ulaşım için çalışıyoruz” dedi.

"SORUNLARI BİLİYORUZ ÇÖZECEĞİZ"

Kartepe Küçük Sanayi Site Başkanı Muammer Rauf Yegin ve yönetimi ile de bir araya gelen Tarhan, “Sabah kalkıyoruz zam, akşam kalkıyoruz zam. Bundan ötesi bir şey var mı? Bir malzemeyi bugün aldınız, şuna ‘15 lira’ diyemiyorsunuz. Çünkü 15 liraya satıyorsunuz, gidiyorsunuz almaya, 18 lira olmuş hammaddesi.  Artan enflasyon ve hammadde fiyatlarına karşı esnafın durumu içler acısı. Bunun yanı sıra elektrik, doğalgaz ve su giderleri de almış başını gitmiş. Sorunları biliyoruz, çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

# Araç, Kartepe, Kadın, elektrik, tahsin tarhan

01 Eki 2022 - 13:59 - Siyaset

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