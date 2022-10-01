AKP kurmayları, Darıca’da saha çalışmasına çıktı

AKP Darıca İlçe Teşkilatı, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in başkanlığından bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısına; AKP Kocaeli Milletvekillerinden Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, İlyas Şeker, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Darıca İlçe Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, Darıca eski Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

“BUGÜN BİR BAŞKA GÜZEL”

Programda konuşan AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, “Darıca teşkilatları, her zaman canı ve heyecanlıdır ama bugün bir başka güzel. Bizler AK Parti teşkilatları kurulduğu günden bu zamana kadar milletimizin bize çizmiş olduğu yörünge ve belirlemiş olduğu istikamette hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

“HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ”

Acay’ın ardından konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Yeni yüzyılda da AK Parti’nin ve liderimizin de görevinin başında olacağına inancımız tamdır. Teşkilatlarımız her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlar. Milletimizle bulaşarak, her fırsatta onları dinliyoruz. Eser ve hizmet siyasetinde yaptığımız çalışmalar ortada” ifadelerini kullandı.