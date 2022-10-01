01 Eki 2022 - 14:00- Siyaset G: 01 Eki 2022 - 14:20

AKP kurmayları, Darıca’da saha çalışmasına çıktı

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekilleri ve Darıca ilçe yönetimi, tam kadro sahaya inerek vatandaşlarla bir araya geldi
AKP kurmayları, Darıca’da saha çalışmasına çıktı mask

AKP Darıca İlçe Teşkilatı, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in başkanlığından bir araya geldi.  Düzenlenen basın toplantısına; AKP Kocaeli Milletvekillerinden Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, İlyas Şeker, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Darıca İlçe Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, Darıca eski Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

“BUGÜN BİR BAŞKA GÜZEL”

Programda konuşan AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, “Darıca teşkilatları, her zaman canı ve heyecanlıdır ama bugün bir başka güzel. Bizler AK Parti teşkilatları kurulduğu günden bu zamana kadar milletimizin bize çizmiş olduğu yörünge ve belirlemiş olduğu istikamette hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

“HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ”

Acay’ın ardından konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Yeni yüzyılda da AK Parti’nin ve liderimizin de görevinin başında olacağına inancımız tamdır. Teşkilatlarımız her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlar. Milletimizle bulaşarak, her fırsatta onları dinliyoruz. Eser ve hizmet siyasetinde yaptığımız çalışmalar ortada” ifadelerini kullandı.

# Büyükşehir Belediyesi, Kadın, Tahir Büyükakın

01 Eki 2022 - 14:00 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.044.734 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Beka Beka - Halkın arasında gezmeye yüzünüz varsa, her yere gidebilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ekim 15:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

ELEMAN ARANIYOR

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  Kreatif içerik üretimi konusunda den...

0533 706 13 97 BEYİN İŞ GELİŞTİRME A.Ş.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“AKP’ye oy verdik pişman ettiler, bir daha da vermeyiz” mask
“AKP’ye oy verdik pişman ettiler, bir daha da vermeyiz”
Ellibeş: Kazanımlarımızın hepsi olası iktidar değişikliğinde yok olabilir mask
Ellibeş: Kazanımlarımızın hepsi olası iktidar değişikliğinde yok olabilir
DEVA İzmit’te başkan atandı mask
DEVA İzmit’te başkan atandı
CHP Derince’de icra kurulu belli oldu mask
CHP Derince’de icra kurulu belli oldu
İsmail Yıldırım’dan Gergerlioğlu’na: Benim adıma utanç verici mask
İsmail Yıldırım’dan Gergerlioğlu’na: Benim adıma utanç verici
Aynacı: Bu seçimi kaybetmek, vatanımızı kaybetmektir mask
Aynacı: Bu seçimi kaybetmek, vatanımızı kaybetmektir
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL