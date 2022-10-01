Limanda asit alarmı!

Olay, Derince ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan bir depolama firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nitrik asit, depolandığı bölgede üst üste koyulduğu için ezilip taştı. Nitrik asidin taşması neticesinde, asidin yüklü olduğu demir paletler eridi. Demir paletlerin erimesiyle birlikte asit yere döküldü. Çevredeki çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve kimyasal müdahale aracı sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri adlıktan olaya köpüklü su ve kuru kimyevi tozla müdahale etti. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.