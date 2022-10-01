01 Eki 2022 - 14:25- Gündem G: 01 Eki 2022 - 14:27

Sağlık-Sen’den Büyükgöz’e teşekkür ziyareti

Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım ve yönetimi, Güzide 7/24 Bebek & Çocuk Kreşi için Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz’e teşekkür ziyaretinde bulundu
Sağlık-Sen’den Büyükgöz’e teşekkür ziyareti mask

Gebze Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta hizmete alınan Güzide 7/24 Bebek & Çocuk Kreşi için  Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz’e teşekkür eden Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, “Vatandaşlarımızın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini sağlamak üzere görev yapan sağlık çalışanlarımızdan yola çıkılarak hayata geçirilen olmazsa olmazımız 7/24 esaslı kreş hizmeti için, başta başkanımız ZinnurBüyükgöz olmak üzere emeği geçen herkese sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRKİYE VE DÜNYADA İLK VE TEK

Sağlık çalışanları adına yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükgöz, “vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarımız için hizmete alınan Güzide 7/24 Bebek & Çocuk Kreşi, vardiyalı çalışma saatleri göz önüne alınarak geliştirilen Türkiye’nin ve dünyanın ilk ve tek 7/24 hizmet veren kreşi olma özelliği taşıyor.  Kreşimizi büyüyen Gebze’de, büyüyen bir talep üzerine kurduk. Bu talep büyümeye devam ediyor. Hizmetimizi çoğaltmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
# sağlık, türkiye

01 Eki 2022 - 14:25 - Gündem

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