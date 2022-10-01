01 Eki 2022 - 14:26- Gündem G: 01 Eki 2022 - 14:33

Çeker, promosyonların takipçisi

Banka promosyonları ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, kurum yetkililerinin bu konuda ivedi hareket etmelerinin çalışanların ve yöneticilerin lehine olacağını belirtti
Çeker, promosyonların takipçisi mask

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, banka promosyon anlaşmaları güncelleme çalışmaları ile ilgili olarak Sağlık İş Kolunda olan kurum ve kuruluşların yetkilileri ile sürekli görüşerek gerekli güncellemelerin yapılmasını talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde yapılan görüşmeler sonrasında İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu’nun bankalara gerekli yazışmaları yaparak bu konuda yeni bir ihale yapılması yönündeki girişimini ve kararlılığını olumlu karşıladıklarını belirtti.

KONUNUN TAKİPÇİSİ

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü İş Yeri Temsilcisi Elif Aras, sendika üyeleri Elif Tokdemir, Furkan Doğan, Reyhan Özcan, Salih Turgut, NejlaTuygun Tarı, Uygu Olgun Sayar, Rüya Kartal, Büşra Öztürk ve İrem Nur Çelik’i promosyonlar hakkında bilgilendirdi.
# ihale, sağlık

01 Eki 2022 - 14:26 - Gündem

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