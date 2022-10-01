Çeker, promosyonların takipçisi

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, banka promosyon anlaşmaları güncelleme çalışmaları ile ilgili olarak Sağlık İş Kolunda olan kurum ve kuruluşların yetkilileri ile sürekli görüşerek gerekli güncellemelerin yapılmasını talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde yapılan görüşmeler sonrasında İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu’nun bankalara gerekli yazışmaları yaparak bu konuda yeni bir ihale yapılması yönündeki girişimini ve kararlılığını olumlu karşıladıklarını belirtti.
KONUNUN TAKİPÇİSİ
Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü İş Yeri Temsilcisi Elif Aras, sendika üyeleri Elif Tokdemir, Furkan Doğan, Reyhan Özcan, Salih Turgut, NejlaTuygun Tarı, Uygu Olgun Sayar, Rüya Kartal, Büşra Öztürk ve İrem Nur Çelik’i promosyonlar hakkında bilgilendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.