Çeker, promosyonların takipçisi

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, banka promosyon anlaşmaları güncelleme çalışmaları ile ilgili olarak Sağlık İş Kolunda olan kurum ve kuruluşların yetkilileri ile sürekli görüşerek gerekli güncellemelerin yapılmasını talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde yapılan görüşmeler sonrasında İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu’nun bankalara gerekli yazışmaları yaparak bu konuda yeni bir ihale yapılması yönündeki girişimini ve kararlılığını olumlu karşıladıklarını belirtti.

KONUNUN TAKİPÇİSİ

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü İş Yeri Temsilcisi Elif Aras, sendika üyeleri Elif Tokdemir, Furkan Doğan, Reyhan Özcan, Salih Turgut, NejlaTuygun Tarı, Uygu Olgun Sayar, Rüya Kartal, Büşra Öztürk ve İrem Nur Çelik’i promosyonlar hakkında bilgilendirdi.