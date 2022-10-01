Taha Karavar, Asist Akademi’nin ortağı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı Cuma Karavar’ın oğlu, CHP Kocaeli Gençlik Kolları eski İl Başkan Yardımcısı, iş insanı Taha Karavar eğitim alanında yeni bir ortaklığa imza attı. Teknokent Koleji’nin de birlikte çalışmalar yürüttüğü Asist Akademi’nin ortağı olan Karavar, Asist Akademi’nin sağladığı online eğitim sistemini Kocaeli’ye yaymayı hedeflediğini söyledi.
HER BÜTÇEDEN ÖĞRENCİ YARARLANABİLECEK
Asist Akademi yüksek kurs fiyatlarına bütçesi uymayan ve bu kurslara gitmek için yeterli zamanı olmayan üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere; online videolu eğitim, tarama testleri, canlı Türkiye geneli deneme sınavı imkanı sunuyor. Adeta dershane şartlarını öğrencilerin evine taşıyan ve her bütçeden öğrenci için uygun olan bu sistemle öğrenciler, kendi performans istatistiklerine erişebilecekler. Öğrencilerini zengin içeriklerle buluşturmak isteyen kurumlar da bu sistemi satın alabilecek.
1 YIL GEÇERLİ OLACAK
Asist Akademi’nin sunduğu sistemle, deneme sınavlarında derece yapan öğrencilere sürpriz hediye ve ödüller de verilecek. Yeni sınav sistemine uygun soruların ÖSYM sınav sistemine en yakın olacak şekilde hazırlandığı sistem 5-6-7 8-9-10-11-12. Sınıflar ve mezun öğrencilerin kullanımına uygun. Asist Akademi üyelikleri aktivasyondan itibaren 1 yıl geçerli olmakla birlikte, öğrencilere sınırsız erişim sağlayacak. Zengin Soru Bankası ve Akıllı Sınav Sistem Algoritması ile öğrenciler kendi seviyelerini, kurum yöneticileri de kendi öğrenci performanslarını takip edebilecekler.
Asist Akademi'den yararlanmak isteyenler 0 (539) 864 02 63 hatlı numaradan Taha Karavar'a ulaşabilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Öğrenci Babası - Çok güzel düşünülmüş bir proje iletişime geçmek istiyorum
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.