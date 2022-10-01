01 Eki 2022 - 14:33- Gündem G: 01 Eki 2022 - 14:35

Taha Karavar, Asist Akademi’nin ortağı oldu

CHP Genel Başkan Danışmanı Cuma Karavar’ın oğlu Taha Karavar, Asist Akademi’nin ortağı oldu
Taha Karavar, Asist Akademi’nin ortağı oldu mask

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı Cuma Karavar’ın oğlu, CHP Kocaeli Gençlik Kolları eski İl Başkan Yardımcısı, iş insanı Taha Karavar eğitim alanında yeni bir ortaklığa imza attı. Teknokent Koleji’nin de birlikte çalışmalar yürüttüğü Asist Akademi’nin ortağı olan Karavar, Asist Akademi’nin sağladığı online eğitim sistemini Kocaeli’ye yaymayı hedeflediğini söyledi.

HER BÜTÇEDEN ÖĞRENCİ YARARLANABİLECEK

Asist Akademi yüksek kurs fiyatlarına bütçesi uymayan ve bu kurslara gitmek için yeterli zamanı olmayan üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere; online videolu eğitim, tarama testleri, canlı Türkiye geneli deneme sınavı imkanı sunuyor. Adeta dershane şartlarını öğrencilerin evine taşıyan ve her bütçeden öğrenci için uygun olan bu sistemle öğrenciler, kendi performans istatistiklerine erişebilecekler. Öğrencilerini zengin içeriklerle buluşturmak isteyen kurumlar da bu sistemi satın alabilecek.

1 YIL GEÇERLİ OLACAK

Asist Akademi’nin sunduğu sistemle, deneme sınavlarında derece yapan öğrencilere sürpriz hediye ve ödüller de verilecek. Yeni sınav sistemine uygun soruların ÖSYM sınav sistemine en yakın olacak şekilde hazırlandığı sistem 5-6-7 8-9-10-11-12. Sınıflar ve mezun öğrencilerin kullanımına uygun. Asist Akademi üyelikleri aktivasyondan itibaren 1 yıl geçerli olmakla birlikte, öğrencilere sınırsız erişim sağlayacak. Zengin Soru Bankası ve Akıllı Sınav Sistem Algoritması ile öğrenciler kendi seviyelerini, kurum yöneticileri de kendi öğrenci performanslarını takip edebilecekler.

Asist Akademi'den yararlanmak isteyenler 0 (539) 864 02 63 hatlı numaradan Taha Karavar'a ulaşabilirler.

# eğitim, türkiye, öğrenci

01 Eki 2022 - 14:33 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.044.734 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Öğrenci Babası - Çok güzel düşünülmüş bir proje iletişime geçmek istiyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ekim 14:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

ELEMAN ARANIYOR

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  Kreatif içerik üretimi konusunda den...

0533 706 13 97 BEYİN İŞ GELİŞTİRME A.Ş.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Biz de kiracı konumundayız” mask
“Biz de kiracı konumundayız”
KSO yönetimi, 8. dönemi pasta ile kapattı mask
KSO yönetimi, 8. dönemi pasta ile kapattı
Arsa (Ticaret, Turizm, Konut Alanı) Satılacak mask
Arsa (Ticaret, Turizm, Konut Alanı) Satılacak
Gölcük'te 8923 m² arsa mahkemeden satılıktır mask
Gölcük'te 8923 m² arsa mahkemeden satılıktır
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak mask
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak
İzmir'de kamu konutları satışa çıkarıldı mask
İzmir'de kamu konutları satışa çıkarıldı
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL