01 Eki 2022 - 14:37- Gündem G: 01 Eki 2022 - 14:39

Vali Yavuz: Kocaeli rakipsizdir, ikincilik yakışmaz

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 3. Toplantısı’nda Kocaeli’nin fark yarattığını ifade eden Vali Seddar Yavuz, “Bu şehir, kurumsal kapasitesi Türkiye’deki en yüksek şehirlerden bir tanesidir. Şu haliyle bile rakipsiz bir şehirdir. Bize ikincilik yakışmaz; Kocaeli her zaman birinci olmalıdır” dedi
Vali Yavuz: Kocaeli rakipsizdir, ikincilik yakışmaz mask
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Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı 3. Toplantısı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi. Akçakoca Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, akademisyenler, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“4 BİN 535 KİŞİDEN 499’U TUTUKLANDI”

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilimizde gerçekleşen operasyonlar hakkında bilgiler veren Vali Yavuz, “ Türkiye Cumhuriyeti Devleti uyuşturucu arzıyla ilgili önemli tedbirler almıştır. Bu kapsamda ilimizde hem İl Emniyet Müdürlüğümüz hem de İl Jandarma Komutanlığımız özellikle Başsavcılıklarımızın da desteğiyle önemli operasyonlara imza atmaya devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılı ilk 9 ayında 3137 adet olay icra edilmiş, 4535 kişi yakalanmış, adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 499’u tutuklanmış, 92 kişi adli kontrol cezası almış, 3944 kişi ise serbest bırakılmıştır” dedi. 

“ÖNEM’ İLE 21 BİN ÇOCUĞUMUZLA BULUŞTUK”

İl Jandarma Komutanlığı tarafından da önemli çalışmalara imza atıldığını belirten Vali Yavuz, “2022 yılı ilk 9 ayında icra edilen 217 olaya karıştığı anlaşılan 328 şüpheliden 42’si tutuklanmış, 20’si adli kontrol cezası almış, 266 kişi ise serbest bırakılmıştır” dedi. ÖNEM projesi hakkında da bilgiler veren Vali Yavuz, “Geçen yıl yaklaşık 21 bin çocuğumuza hizmet vermiştik. Bu sene içerisinde de çalışmalarımızı arkadaşlarımız yürütüyor. Yeni tespit edeceğimiz çocuklarla beraber bu çocuklarımızın elinden tutmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“AMATEM VE ÇEMATEM’İ 3 AYDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

En önemli hususlardan bir tanesinin tedavi konusu olduğunu belirten Vali Yavuz; AMATEM’in ismi Erişkin Arındırma Merkezi oldu. Çok kıymetli Rektörümüz, İl Sağlık Müdürümüz, rektör yardımcılarımız ve psikiyatri bölümünden hocalarımızla birlikte orada bir gezi yaptık. Memnuniyetle müşahede ettik ki binaları büyük ölçüde neredeyse tamamlamış durumdayız. 3 aylık bir süre içerisinde binaları bitirmeyi hedefliyoruz. ÇEMATEM’de Çocuk-Ergen Arındırma Merkezi olarak değişti. Kısacası burayı da faaliyete geçirdiğimizde en azından tedavi ayağı ile ilgili de sorunlarımızı büyük ölçüde çözmüş olacağız. Çünkü en önemli hususlardan bir tanesi tedavi konusudur” dedi.

“KOCAELİ HER ZAMAN BİRİNCİ OLMALIDIR”

Son olarak Kızılay, Yeşilay, sağlık çalışanları ve hekimlere teşekkür eden Vali Yavuz, “Sağlık sistemimizde dünya standartları üzerine çıktığımızı söylüyoruz. O yüzden hekimlere baktığımız zaman hepsine selam verip saygı göstermemiz gerekiyor. Bizim hekimlerimiz dünyada fark yaratıyor. Bu şehir, kurumsal kapasitesi Türkiye’deki en yüksek şehirlerden bir tanesidir. Bu şehir daha iyisini yapabilir. Şu haliyle bile rakipsiz bir şehirdir. Bize ikincilik yakışmaz; Kocaeli her zaman birinci olmalıdır. Bu şehir istediği her alanda birinci olabilir. Hepinize güveniyor, bir kez daha yaptığınız tüm çalışmalardan dolay teşekkür ediyorum” dedi.

KURUMLAR SUNUM YAPTI

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı 2022 yılı ilk 9 aylık döneminde arzla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında birer sunum yaptılar. Kocaeli Üniversitesi Erişkin Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından Bağımlılık Polikliniğinde Yürütülen çalışmalar hakkında yapılan sunumun ardından Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce proje tanıtımı gerçekleştirdi. İl Sağlık Müdürlüğünce bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında yapılan sunumun ardından, alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda toplantıya katılanların görüş, öneri ve düşünceleri dinlenerek istişarelerde bulunuldu.

# Olay, sağlık, jandarma, eğitim, türkiye, emniyet, Deniz, Kocaeli Üniversitesi

01 Eki 2022 - 14:37 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Görünen Köy - İtirazımız yok .Karaosmanoğlu dan ,başlayıp bu güne" TÜRKİYENİN EN BORÇLU BELEDİYESİ"ÜNVANINI ŞAN VE ŞEREFLE TAŞIYORUZ...

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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