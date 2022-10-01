Kocaelispor - Balıkesirspor

TFF 2.Lig temsilcimiz Kocaelispor, sahası bakımda olduğu için Balıkesir ile Darıca'da karşılaşıyor. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı

Dk.5: Kocaelispor'da Yusuf Cihat ceza sahası sağ dışından yaptığı ortada, Samed Ali topu güzel kontrol etti, vurana kadar Balıkesir stoperli topun önüne yattı ve topun kaleye gitmesini engelledi.

Dk.8: Kocaelispor sağdan geldi. Mehmet Yılmaz yaptığı ortada altı pasta Okan boş pozisyonda topa dokunamayınca, top kaleye paralel açıldı.

Dk.19: Kocaelispor Tayfun'un golüyle öne geçti. Sağ kanatta Mehmet Yılmaz çizgiye inip ortasını yaptı, Balıkesir defansının uzaklaştıramadığı topta, son olarak defans oyuncusu Sedat Dursun kafasıyla kalecisine dönmek istedi. Araya giren Tayfun, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

Dk.36: Samed Ali ilk golün asistinin yapıldığı bölgeye yakın bir bölgeden Okan'ın önüne alda at dercesine bir pas verdi. Altı pas içerisinde Okan topa dokundu fakat top sol kale direğinden döndü ve dışarı çıktı

Kocaelispor penaltı kazandı.

Dk.44: Samed Ali sağ kanatta topu kontrol edip, rakip ceza sahasına doğru ilerledi, hareketlenen Okan'ın önüne güzel bir pas verdi. Fakat Okan'ın yaptığı vuruş dışarı çıktı

Dk.46 Gooollll 2-0 Kocaelispor

Dk.46: Ceza sahası içerisinde rakibi Sedat Dursun tarafından düşürülen Beykan'ın pozisyonunda hakemin görüşü penaltı oldu. Penaltıyı da kendisi kullanan Beykan penaltıdan vuruşunda golü buldu. Darıca Stadyumunda ilk yarı skoru 2-0.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

k.78: Yaklaşık 40 metreden kullanılan serbest vuruşta, Tayfun kimsenin beklemediği anda topu kaleye gönderdi, üst direkten dönen top kaleci Yasin'in sırtına çarptı ve ağlara gitti. Skor 3-0.

Dk.82: Kocaelispor'da, yaklaşık 35 metreden kaleyi cepheden bir noktadan kazandığı serbest vuruşta, Tayfun İlyas Kubilay'a pas verdi. İlyas Kubilay defans arkasına ceza sahası içerisinde Cem'e doğru verdi. Cem'in vuruşu defanstan döndü.

Dk.85: Balıkesirspor sol kanattan kazandığı serbest atışta, ceza alanına yapılan orta savunmadan sekti ve topun düştüğü noktada Berat vardı, topa gelişine vurdu, kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

Dk.87: Beykan oyundan çıktı, Bedirhan oyunda.

Dk. 88: Balıkesirspor'da Doğa çizgiye indi, dışarı çıkarttığı topta, Andaç'ın şutu Diogo'dan döndü. Balıkesirli futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi

Maç bitti 3-0