01 Eki 2022 - 14:41- Spor G: 01 Eki 2022 - 14:44

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

TFF 2.Lig temsilcimiz Kocaelispor, Balıkesir ile karşılaşacağı maçın ilk 11'i açıklandı
Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu mask

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
6. MEHMET TAŞ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
77. SAMED ALİ KAYA
80. BEYKAN ŞİMŞEK
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. ALPAY ÇELEBİ
7. CEM EKİNCİ
11. HAZARHAN KARACA
20. MEHMET SAK
21. ANIL EMRE YILMAZ
22. BEDİRHAN YILDIZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL

BALIKESİRSPOR

26. YASİN YİĞİT BERBER
63. İBRAHİM HALİL ÇOLAK
4. BİROL PARLAK
77. DOĞA İŞERİ
99. EMİRHAN ÇAKIR
22. AYBERK KAYGISIZ
5. SEDAT DURSUN
15. KAĞAN KAYALI
39. HÜSEYİN KARABEY
20. BERK TOSUN
3. BERAT AYDOĞDU
Yedekler
1. YİĞİTHAN KIR
67. ARDA İBRAHİM AKGÜN
7. ANDAÇ GÜLERYÜZ
44. GÖRKEM ALTUN
10. OĞUZ HAN AYNAOĞLU
33. GÜNEY ÇELİK KELEŞ
21. SEDAT YİĞİT KURNAZ
9. BEDİRHAN KOLKOPARAN
61. HASAN CAN BİNGÜL
23. ENES KARABULUT
# Kocaelispor

01 Eki 2022 - 14:41 - Spor

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