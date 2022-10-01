Barkın için yardım kermesi düzenlendi

Barış ve Havva Kaplan çiftinin SMA Tip 1 hastası olan 4,5 yaşındaki çocukları Barkın’ın tedavisi için‘SMA değil, Barkın kazansın’sloganıyla başlatılan Valilik onaylı kampanyanın süresi 19 Kasım’da sona erecek.Barkın için düzenlenen yardım kampanyaları, gönüllüler tarafından şehrin farklı noktalarında yapılan kermes etkinlikleri ile sürüyor. Kampanyaya destek amacıyla bugün Belsa Plaza karşısında gönüllüler tarafından yardım kermesi kuruldu. İzmit Belediyesi’nin de çadır ve masa tedariğinde bulunduğu kermeste tamamen el yapımı yiyecek ve içeceklerden oluşan gıda stantlarının dışında yine el yapımı takı ürünlerinin bulunduğu stantlar yer alıyor. Kermese büyük bir ilgi gösteren vatandaşların yanı sıra kentin tanınmış isimleri de stantları ziyaret ederek yardım kampanyasına katkıda bulundu.

BARKIN 5 YAŞINA GİRECEK

Bugünkü kermesin ziyaretçileri arasında CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ile İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk ve yönetimi de vardı. MinikBarkın’ıntedavisiiçingereken miktar olan 1 milyon 800 bin dolarayüzde 60’ı toplanmış durumda. Türkiye’nin en büyük ikinci SMA’lı çocuğu olan Barkın’ın tedavisinde kullanılacak ilacı alabilmesi için ise 13 kilogram olma şartı bulunuyor. Aile, Barkın’ın bu kilo sınırını aşmaması için de ayrı bir mücadele örneği sergiliyor. Hastalığın getirdiği sonuçlardan olan kas kaybının bir yansıması olan yutkunma yetisini kaybeden minik Barkın ağzından beslenemiyor. Ocak ayında 5 yaşına girecek Barkın’ın tedavisi için süre gittikçe azalıyor. Aile ve gönüllüler, minik Barkın’ın yaşama tutunabilmesi için herkesin elinden geldiği kadar kampanyaya bağışta bulunmasını talep ediyor.