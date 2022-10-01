Oğuzlar Sebze Meyve’ye önemli ödül

Uluslararası Medya Ödülleri Töreni’nin 2’ncisi, Sapanca Nibras Villa Resort' ta gerçekleştirildi. Organizatörlüğünü Gökhan Burak Gürsoy ve Evliya Maraşlıoğlu'nun üstlendiği gecenin sunuculuğunu Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu yaptı. Nezih Mangal adına Nezih Zeki Zeytun ve Seyit Çirtikoğlu, Nibras Villa Resort adına Seyfullah Çalık'ın sponsor olduğu ve ev sahipliği yaptığı geceye alanlarında başaralı birçok sanatçı ve iş insanı katıldı. Törene Oğuzlar Sebze Meyve’nin sahiplerinden Kasım Altunışık, Pazarlama Müdürü Erhan Aksoy ile birlikte katıldı.

YILIN FENOMENİ BÜLENT MERT OLDU

"Kadına Şiddete Hayır" temalı gecede, Show Haber ‘En İyi Haber Bülteni’ seçildi. Şarkıcı Hatice, yapımcı Faruk Özdemir, film yapımcısı ve iş insanı Oktay Öndeş, Aleyna Dalveren, ŞahabAkagün, Seren Uzun, Berna Tan, Ferah Zeydan gibi isimler ödüllendirilirken “Yılın Fenomeni” Bülent Mert oldu.

EN BAŞARILI İŞ İNSANLARI

Kasım Altunışık ve Zeyni Oğuz (OĞUZLAR SEBZE MEYVE)

Sevgül Batur (NAZLIKÖY DOĞAL ÜRÜNLER)

Nezih Zeki ZEYTUN (NEZİH MANGALBAŞI)

Seyfullah Çalık (NİBRAS VİLLA RESORT)

Enes Örer (BLACK BRUİN)

Halil İbrahim Torun (YILIN DRONE PİLOTU)