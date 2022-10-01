01 Eki 2022 - 15:27- Gündem G: 01 Eki 2022 - 15:28

“Biz de kiracı konumundayız”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belsa B Blok ve Belsa İş Merkezi ile belediyeye gelen şikâyetler sonucu kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, “Hem iş merkezi hem de B Blok binası üzerinde tasarruf yetkimiz yoktur. Biz de diğerleri gibi İZMEK kurslarımızın olduğu bu binada kiracı konumundayız” dedi
“Biz de kiracı konumundayız” mask
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belsa B Blok ve Belsa İş Merkezi ile ilgili olarak belediyeye gelen şikâyetler üzerine bir açıklama yaptı. Vatandaşlar tarafından belediyeye ait olduğu sanılan binalarla ilgili açıklama Başkan Hürriyet şu ifadelere yer verdi: Belsa B Blok ve Belsa İş Merkezi ile ilgili sanki binalar belediyeye ait zannedilerek şikâyetler iletilmektedir. Belsa B Blok bizden önceki dönemde SGK'ya olan borçlar karşılığında takas edilerek SGK'ya devredilmiştir. Ve yakın zaman önce burası ne yazık ki yok pahasına satılmıştır.”

İZMİT BELEDİYESİ YÖNETİM DIŞINDA KALMIŞTIR”

“Biz de diğerleri gibi İZMEK kurslarımızın olduğu bu binada kiracı konumundayız. Binanın asansörleri dâhil bakım onarımından sorumluluğumuz bulunmamaktadır. İş merkezindeki tuvaletlerin kullanımı da dâhil hem iş merkezi hem de B Blok binası üzerinde tasarruf yetkimiz yoktur. Tüm tamir bakım onarım gibi sorumluluklar Belsa İş Merkezi yönetimindedir. B Blok satılınca ve çoğunluk pay kişilere geçince iş merkezi yönetimi de değişmiştir ve İzmit Belediyesi yönetim dışında kalmıştır.”

“HALKIMIZIN BİLGİSİNE SUNARIZ”

“Yetkimiz olmadığı için binalarda yapamadığımız işler nedeniyle gereğini yapmıyormuşuz gibi serzenişler iletilmektedir. Vatandaşlarımızın eksik bilgisi olması tabi ki çok doğaldır. Herkese tek tek anlatmaya çalışsak da daha fazla kitleye ulaşması için buradan da bilgilendirmek istedik. Tüm halkımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.”

# Vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi

01 Eki 2022 - 15:27 - Gündem

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