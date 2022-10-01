Yıldız: Genel başkanımızın talimatına göre hareket ederim

İYİ Parti Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) önceki gün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda 3’üncü Olağan Kurultay’ın yapılması kararı alındı. İYİ Parti’de Kurultay sürecinin 3 Ekim’de ilçe ve il kongreleriyle başlaması ve ardından 3’üncü Olağan Kurultay’ın yapılması kararlaştırıldı.Toplantıda ayrıca genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partililerin genel seçimlerde teşkilatlarda boşluk olmaması için il ve ilçe kongrelerinde aday olmamaları konusunda tavsiye kararı alındı.İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Kocaeli’de gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili gazetemize konuştu.
“YILBAŞINA KADAR HEPSİNİ BİTİRİRİZ”
Yıldız, “Henüz takvim gelmedi. Önümüzdeki hafta pazartesi günü geleceğini umut ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Büyük ihtimalle yılbaşına kadar hepsini bitiririz diye planlıyoruz” dedi. “İl başkanlığına yeniden aday mısınız yoksa milletvekilliği adayı mı olacaksınız?” sorusunu yanıtlayan Yıldız, “Ben ilk günden beri hep aynısını söylüyorum. Sayın genel başkanımın talimatına göre hareket ederim” dedi.
“DEĞİŞTİRECEĞİM İLÇE BAŞKANI YOK”
“İlçelerde değişimle ilgili bana gelen herhangi bir şey yok” diyen Yıldız, “Önce delege seçimi olacak. Benim değiştireceğim ilçe başkanı yok. Delege seçimi yapıldıktan sonra arkadaşların durumu, tutumu ne olur bilemem. Şunu gözeteceğim: parti iktidara giderken hiç kimseyi ötelemeden, hiç kimsenin bir tarafa itilmemesi için azami gayreti göstereceğim. Çünkü herkes bize lazım. Burada gönül ister ki birlik, beraberlik içerisinde tek listelerle seçimi toy havasında geçirmek; bu benim temennim. Ama demokratik olarak çıkana da ‘çıkma’ demem. Kesinlikle burada bir kargaşa yaşanmadan, herhangi bir hengame olmadan sandıktan birlikte çıkacağız” ifadelerinde bulundu.
BAŞİSKELE İLÇE BAŞKANI
AYŞE SÖNMEZ RÜZGAR
ÇAYIROVA İLÇE BAŞKANI
İLHAMİ BAYRAK
DARICA İLÇE BAŞKANI
GÜVEN ALTAY
DERİNCE İLÇE BAŞKANI
METİN SAVAŞ SULU
DİLOVASI İLÇE BAŞKANI
EMİN YILMAZ
GEBZE İLÇE BAŞKANI
BURAK ULUKÖYLÜ
GÖLCÜK İLÇE BAŞKANI
İSMAİL AYNACI
İZMİT İLÇE BAŞKANI
PELİN COŞTUR FİLİZ
KANDIRA İLÇE BAŞKANI
YUSUF BATTAL
KARAMÜRSEL İLÇE BAŞKANI
ORHAN KILINÇSOY
KARTEPE İLÇE BAŞKANI
HALUK TAMYÜKSEL
KÖRFEZ İLÇE BAŞKANI
MEHMET CANDEMİR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.