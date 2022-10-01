01 Eki 2022 - 20:05- Siyaset G: 01 Eki 2022 - 17:30

Yıldız: Genel başkanımızın talimatına göre hareket ederim

2023 seçimlerine 8 ay gibi kısa bir süre kalırken son dönemde oy oranlarını en çok artıran İYİ Parti, Kurultay kararı aldı. Gazetemize konuşan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız il başkanlığı ya da milletvekilliği adaylığı konusunda, “Sayın genel başkanımın talimatına göre hareket ederim” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Yıldız: Genel başkanımızın talimatına göre hareket ederim mask
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İYİ Parti Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) önceki gün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda 3’üncü Olağan Kurultay’ın yapılması kararı alındı. İYİ Parti’de Kurultay sürecinin 3 Ekim’de ilçe ve il kongreleriyle başlaması ve ardından 3’üncü Olağan Kurultay’ın yapılması kararlaştırıldı.Toplantıda ayrıca genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partililerin genel seçimlerde teşkilatlarda boşluk olmaması için il ve ilçe kongrelerinde aday olmamaları konusunda tavsiye kararı alındı.İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Kocaeli’de gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili gazetemize konuştu.

“YILBAŞINA KADAR HEPSİNİ BİTİRİRİZ”

Yıldız, “Henüz takvim gelmedi. Önümüzdeki hafta pazartesi günü geleceğini umut ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Büyük ihtimalle yılbaşına kadar hepsini bitiririz diye planlıyoruz” dedi. “İl başkanlığına yeniden aday mısınız yoksa milletvekilliği adayı mı olacaksınız?” sorusunu yanıtlayan Yıldız, “Ben ilk günden beri hep aynısını söylüyorum. Sayın genel başkanımın talimatına göre hareket ederim” dedi.

“DEĞİŞTİRECEĞİM İLÇE BAŞKANI YOK”

“İlçelerde değişimle ilgili bana gelen herhangi bir şey yok” diyen Yıldız, “Önce delege seçimi olacak. Benim değiştireceğim ilçe başkanı yok. Delege seçimi yapıldıktan sonra arkadaşların durumu, tutumu ne olur bilemem. Şunu gözeteceğim: parti iktidara giderken hiç kimseyi ötelemeden, hiç kimsenin bir tarafa itilmemesi için azami gayreti göstereceğim. Çünkü herkes bize lazım. Burada gönül ister ki birlik, beraberlik içerisinde tek listelerle seçimi toy havasında geçirmek; bu benim temennim. Ama demokratik olarak çıkana da ‘çıkma’ demem. Kesinlikle burada bir kargaşa yaşanmadan, herhangi bir hengame olmadan sandıktan birlikte çıkacağız” ifadelerinde bulundu.

BAŞİSKELE İLÇE BAŞKANI

AYŞE SÖNMEZ RÜZGAR

ÇAYIROVA İLÇE BAŞKANI

İLHAMİ BAYRAK

DARICA İLÇE BAŞKANI

GÜVEN ALTAY

DERİNCE İLÇE BAŞKANI

METİN SAVAŞ SULU

DİLOVASI İLÇE BAŞKANI
EMİN YILMAZ

GEBZE İLÇE BAŞKANI

BURAK ULUKÖYLÜ

GÖLCÜK İLÇE BAŞKANI

İSMAİL AYNACI

İZMİT İLÇE BAŞKANI

PELİN COŞTUR FİLİZ

KANDIRA İLÇE BAŞKANI
YUSUF BATTAL

KARAMÜRSEL İLÇE BAŞKANI

ORHAN KILINÇSOY

KARTEPE İLÇE BAŞKANI

HALUK TAMYÜKSEL

KÖRFEZ İLÇE BAŞKANI
MEHMET CANDEMİR

# Kartepe, İyi Parti

01 Eki 2022 - 20:05 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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