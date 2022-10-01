Kocaelispor “Tayfun”u herkesi yıkıp geçiyor: 3-0

Kocaelispor ligde Uşak deplasmanındaki zaferden sonra hafta içi kupada rezalet biçimde elendi, dün Darıca’da ağırladığı Balıkesir’i yenerek yara sardı, ligde zirveye dev bir adım daha attı. 2 gol de dün atan Tayfun dün sahanın yıldızıydı. Çarşamba günü Rize Pazarspor ile deplasmanda karşılaşıyoruz
RAHAT GALİBİYET
2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kocaelispor, ilk yarıda Tayfun ve Beykan ile rahat biçimde rakibini saf dışı ederken, 3 puanı aha hanesine yazdırdı. 5.dakikada Kocaelispor'da Yusuf Cihat’ın ceza sahası sağ dışından yaptığı ortada, Samed Ali topu güzel kontrol etti, vurana kadar Balıkesir stoperi topun önüne yattı ve kaleye gitmesini engelledi. 8.dakikada Kocaelispor sağdan geldi. Mehmet Yılmaz’ın yaptığı ortada altı pasta Okan boş pozisyonda topa dokunamayınca, top kaleye paralel açıldı.
İLK GOLÜMÜZ 19’DA GELDİ
Dk.19’da Kocaelispor Tayfun'un golüyle öne geçti. Sağ kanatta Mehmet Yılmaz çizgiye inip ortasını yaptı, Balıkesir defansının uzaklaştıramadığı topta, son olarak defans oyuncusu Sedat Dursun kafasıyla kalecisine dönmek istedi. Araya giren Tayfun, kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0. Dk.36’da Samed Ali ilk golün asistinin yapıldığı bölgeye yakın bir bölgeden Okan'ın önüne al da at dercesine bir pas verdi. Altı pas içerisinde Okan topa dokundu fakat top sol kale direğinden döndü ve dışarı çıktı, Dk.44: Samed Ali sağ kanatta topu kontrol edip, rakip ceza sahasına doğru ilerledi, hareketlenen Okan kullanamadı.
SOYUNMA ODASINA GİDERKEN 2.GOL GELDİ
Odevre böyle bitecek denirken, 46.dakikada ceza sahası içerisinde rakibi Sedat Dursun tarafından düşürülen Beykan'ın pozisyonunda hakemin görüşü penaltı oldu. Penaltıyı da kendisi kullanan Beykan penaltıdan vuruşunda golü buldu. Darıca Stadyumunda ilk yarı skoru 2-0. İkinci yarı daha kontrollü oyhayan Kocaelispor, 78. Dakikada golcüsü Tayfun ile üçüncü fark yakaladı. Tayfun yine mükemmel bir vuruşla skoru 3-0’a getirdi. Adeta maçı bitirdi. Çarşamba günü Rize deplasmanında Pazarspor ile karşı karşıya geleceğiz.
KOCAELİSPOR:3-BALIKESİRSPOR:0
KOCAELİSPOR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ ***
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK ***
6. MEHMET TAŞ ***
8. YUSUF CİHAT ÇELİK ***
(41. YİĞİTALİ BAYRAK dk.78 **)
9. OKAN EKEN ***
10. TAYFUN AYDOĞAN ****
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ***
(48. MERTAN CANER DK.90?)
19. ATİLA TURAN****
32. MEHMET YILMAZ***
77. SAMED ALİ KAYA***
(7. CEM EKİNCİ dk.78 **)
80. BEYKAN ŞİMŞEK***
(22. BEDİRHAN YILDIZ dk.83 ?)
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞUL.
4. ALPAY ÇELEBİ
11. HAZARHAN KARACA
20. MEHMET SAK
21. ANIL EMRE YILMAZ
45. MESUT CAN TUNALI
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
BALIKESİRSPOR
26. YASİN YİĞİT BERBER*
63. İBRAHİM HALİL ÇOLAK*
4. BİROL PARLAK*
(44. GÖRKEM ALTUN dk.46 *)
77. DOĞA İŞERİ**
99. EMİRHAN ÇAKIR*
(7. ANDAÇ GÜLERYÜZ dk.72**)
22. AYBERK KAYGISIZ*
(67. ARDA İBRAHİM AKGÜN dk.84?)
5. SEDAT DURSUN**
(21. SEDAT YİĞİT KURNAZ dk.90?)
15. KAĞAN KAYALI**
39. HÜSEYİN KARABEY*
20. BERK TOSUN*
(10. OĞUZHAN AYNA dk.46 *)
3. BERAT AYDOĞDU**
Yedekler
1. YİĞİTHAN KIR
33. GÜNEY ÇELİK KELEŞ
9. BEDİRHAN KOLKOPARAN
61. HASAN CAN BİNGÜL
23. ENES KARABULUT
TEKNİK DİREKTÖR: yok
STAT: DARICA İLÇE
HAKEMLER: SİNAN ÖZCAN **, BÜLENT KORKMAZ **, HASAN ERDOĞAN **
MURAT KASAP(Dördüncü Hakem)
SARI KARTLAR: Sedat Dursun dk.45, Ayberk dk.58, Diogo dk.71
GOLLER: Tayfun dk.19 ve 78, Beykan penaltıdan dk.46
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.