01 Eki 2022 - 17:26- Spor G: 01 Eki 2022 - 17:40

Kocaelispor “Tayfun”u herkesi yıkıp geçiyor: 3-0
Kocaelispor “Tayfun”u herkesi yıkıp geçiyor: 3-0 mask

Kocaelispor ligde Uşak deplasmanındaki zaferden sonra hafta içi kupada rezalet biçimde elendi, dün Darıca’da ağırladığı Balıkesir’i yenerek yara sardı, ligde zirveye dev bir adım daha attı. 2 gol de dün atan Tayfun dün sahanın yıldızıydı. Çarşamba günü Rize Pazarspor ile deplasmanda karşılaşıyoruz

RAHAT GALİBİYET

2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kocaelispor, ilk yarıda Tayfun ve Beykan ile rahat biçimde rakibini saf dışı ederken, 3 puanı aha hanesine yazdırdı. 5.dakikada Kocaelispor'da Yusuf Cihat’ın ceza sahası sağ dışından yaptığı ortada, Samed Ali topu güzel kontrol etti, vurana kadar Balıkesir stoperi topun önüne yattı ve kaleye gitmesini engelledi. 8.dakikada Kocaelispor sağdan geldi. Mehmet Yılmaz’ın yaptığı ortada altı pasta Okan boş pozisyonda topa dokunamayınca, top kaleye paralel açıldı.

İLK GOLÜMÜZ 19’DA GELDİ

Dk.19’da Kocaelispor Tayfun'un golüyle öne geçti. Sağ kanatta Mehmet Yılmaz çizgiye inip ortasını yaptı, Balıkesir defansının uzaklaştıramadığı topta, son olarak defans oyuncusu Sedat Dursun kafasıyla kalecisine dönmek istedi. Araya giren Tayfun, kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0. Dk.36’da Samed Ali ilk golün asistinin yapıldığı bölgeye yakın bir bölgeden Okan'ın önüne al da at dercesine bir pas verdi. Altı pas içerisinde Okan topa dokundu fakat top sol kale direğinden döndü ve dışarı çıktı, Dk.44: Samed Ali sağ kanatta topu kontrol edip, rakip ceza sahasına doğru ilerledi, hareketlenen Okan kullanamadı.

 SOYUNMA ODASINA GİDERKEN 2.GOL GELDİ

Odevre böyle bitecek denirken, 46.dakikada ceza sahası içerisinde rakibi Sedat Dursun tarafından düşürülen Beykan'ın pozisyonunda hakemin görüşü penaltı oldu. Penaltıyı da kendisi kullanan Beykan penaltıdan vuruşunda golü buldu. Darıca Stadyumunda ilk yarı skoru 2-0. İkinci yarı daha kontrollü oyhayan Kocaelispor, 78. Dakikada golcüsü Tayfun ile üçüncü fark yakaladı. Tayfun yine mükemmel bir vuruşla skoru 3-0’a getirdi. Adeta maçı bitirdi. Çarşamba günü Rize deplasmanında Pazarspor ile karşı karşıya geleceğiz.

KOCAELİSPOR:3-BALIKESİRSPOR:0

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ ***

5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK ***

6. MEHMET TAŞ ***

8. YUSUF CİHAT ÇELİK ***

(41. YİĞİTALİ BAYRAK dk.78 **)

9. OKAN EKEN ***

10. TAYFUN AYDOĞAN ****

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ***

(48. MERTAN CANER DK.90?)

19. ATİLA TURAN****

32. MEHMET YILMAZ***

77. SAMED ALİ KAYA***

(7. CEM EKİNCİ dk.78 **)

80. BEYKAN ŞİMŞEK***

(22. BEDİRHAN YILDIZ dk.83 ?)

 Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞUL.

4. ALPAY ÇELEBİ

11. HAZARHAN KARACA

20. MEHMET SAK

21. ANIL EMRE YILMAZ

45. MESUT CAN TUNALI

 Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

BALIKESİRSPOR

26. YASİN YİĞİT BERBER*

63. İBRAHİM HALİL ÇOLAK*

4. BİROL PARLAK*

(44. GÖRKEM ALTUN dk.46 *)

77. DOĞA İŞERİ**

99. EMİRHAN ÇAKIR*

(7. ANDAÇ GÜLERYÜZ dk.72**)

22. AYBERK KAYGISIZ*

(67. ARDA İBRAHİM AKGÜN dk.84?)

5. SEDAT DURSUN**

(21. SEDAT YİĞİT KURNAZ dk.90?)

15. KAĞAN KAYALI**

39. HÜSEYİN KARABEY*

20. BERK TOSUN*

 (10. OĞUZHAN AYNA dk.46 *)

3. BERAT AYDOĞDU**

 Yedekler

1. YİĞİTHAN KIR

33. GÜNEY ÇELİK KELEŞ

9. BEDİRHAN KOLKOPARAN

61. HASAN CAN BİNGÜL

23. ENES KARABULUT

TEKNİK DİREKTÖR: yok

STAT: DARICA İLÇE

HAKEMLER: SİNAN ÖZCAN **, BÜLENT KORKMAZ **, HASAN ERDOĞAN **

 MURAT KASAP(Dördüncü Hakem)

SARI KARTLAR: Sedat Dursun dk.45, Ayberk dk.58, Diogo dk.71

GOLLER: Tayfun dk.19 ve 78, Beykan penaltıdan dk.46

# Kocaelispor, Hakem, Uşak

01 Eki 2022 - 17:26 - Spor

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