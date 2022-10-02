02 Eki 2022 - 12:20- Spor G: 02 Eki 2022 - 12:23

Ödünç ayakkabılarla Galatasaray'ı devirdiler

Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Nijerya U17 Kadın Futbol Milli Takımı arasında Kocaeli’de oynanan hazırlık maçı Nijerya ekibinin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Müsabakanın ardından çok iyi bir sınav verdiklerinin altını çizen Nijerya ekibinin teknik direktörü Olowookere Bankole, "Biz ayakkabılarımızı beyazlardan ödünç alıyoruz, Afrika’daki erkeklerden ödünç alıyoruz. Daha biz gelişmekte olan bir ülkeyiz" dedi.
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Bir süredir çalışmalarını Kocaeli Edis Spor Kompleksi'nde sürdüren Nijerya U17 Kadın Futbol Milli Takımı ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı arasında hazırlık maçı oynandı. Her iki takımın da form durumlarını test ettiği dostluk maçının kazananı 4-1’lik skorla Nijerya ekibi oldu. Dünya Kupası’na hazırlanan Nijerya ekibi, 4 Kasım’da da Samandıra’da Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak.

"BİZİM İÇİN ÇOK İYİ BİR MAÇ OLDU"

Nijerya ekibinin teknik direktörü Olowookere Bankole, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Bankole, " Türkiye'ye geldik ve Dünya Kupası öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bizim için çok iyi bir maç oldu. Seviyemizi görmüş olduk ve bu bizim açımızdan mutluluk verici" dedi.

"YENİ BAŞLAYAN BİR ÜLKEYİZ, İYİ SEVİYEYE GELECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Nijerya'da kadın futbolunun durumuyla ilgili bilgi veren Bankole, "Kadın futbolunda Norveç, İsveç, Danimarka, ABD gibi ülkeler var ama biz yeni başlayan bir ülkeyiz. Kızlarımızı daha fazla motive edip erkekler gibi daha iyi bir seviyeye çekmek için çalışıyoruz. Yavaş yavaş başarıyoruz, iyi bir seviyeye geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"AYAKKABILARIMIZI ÖDÜNÇ ALIYORUZ"

Kısıtlı imkanlara sahip olduklarını ve ekonomik olarak desteğe ihtiyaçları olduğunu da belirten Bankole, "Afrika ülkeleri arasında Fas ve Güney Afrika da iyi gidiyor. Fakat biz ayakkabılarımızı beyazlardan ödünç alıyoruz, Afrika’daki erkeklerden ödünç alıyoruz. Daha biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ekonomi olarak da yeterli değiliz. İyi bir gelişim programıyla U17, U20 ve A takım kategorilerinde başarılı olmak istiyoruz. Şu an öyle bir bütçeye sahip değiliz. Bunları programlayıp ekonomik olarak da desteklemek lazım" şeklinde konuştu.

"DÜNYADA NEREDEYSE GİTMEDİĞİM YER KALMADI, BÖYLE GÜZEL BİR TESİS GÖRMEDİM"

Son olarak Kocaeli'deki çalışma sürecini de değerlendiren Olowookere Bankole, "20 yıldır antrenörlük yapıyorum. Dünyada neredeyse gitmediğim yer kalmadı. Böyle bir tesis, böyle bir şehir görmedim. Çok güzeldi ve harika bir çalışma süreci çekirdik. Umarım böyle bir tesis bizim ülkemize de yapılır" ifadelerini kullandı.

# takım, türkiye, Futbol, Kadın, Galatasaray, Fenerbahçe

02 Eki 2022 - 12:20 - Spor

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