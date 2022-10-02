02 Eki 2022 - 12:42- Asayiş G: 02 Eki 2022 - 14:32

Alkollü iki grup kavga etti

İzmit ilçesinde alkollü olan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
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Olay, gece saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında darp edilerek kanlar içinde kalan şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Olay, polis, darp

02 Eki 2022 - 12:42 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Yusi̇ - BARBARLAR SOKAĞI POLİS KARIŞMAZ BEKÇİ İLGİLENMEZ ALKOL KADIN ÇİVİ ÇIKMIŞ

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Ekim 12:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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