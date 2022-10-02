Yuvacık Barajı alarm veriyor!

Başiskele’de bulunan ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan 52 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 33'lere kadar düştü.Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda şu anda 17 milyon 100 bin metreküp su bulunuyor. Mevsimsel yağışlara bağlı olarak ilerleyen günlerde bu seviyenin artması bekleniyor.
NAMAZGAH’TA DURUM DAHA İYİ
Kocaeli’nin bir önemli barajı olan Namazgah Barajı’nın durumu Yuvacık Barajı’ndan çok daha iyi. 25 Milyon Metreküp kapasiteye sahip olan barajın doluluk oranı yüzde 59. Bugün itibari ile Namazgah Barajında 13 milyon 390 metreküp su bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.