Yuvacık Barajı alarm veriyor!

Başiskele’de bulunan ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan 52 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 33'lere kadar düştü.Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda şu anda 17 milyon 100 bin metreküp su bulunuyor. Mevsimsel yağışlara bağlı olarak ilerleyen günlerde bu seviyenin artması bekleniyor.

NAMAZGAH’TA DURUM DAHA İYİ

Kocaeli’nin bir önemli barajı olan Namazgah Barajı’nın durumu Yuvacık Barajı’ndan çok daha iyi. 25 Milyon Metreküp kapasiteye sahip olan barajın doluluk oranı yüzde 59. Bugün itibari ile Namazgah Barajında 13 milyon 390 metreküp su bulunuyor.