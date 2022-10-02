Diliskelesi ve Suadiye ezip geçiyor

Süper Amatör Lig B Grubu’da ikinci hafta, önceki gün oynanan maçlarla tamamlandı. Diliskelesi ise Suadiye ikide iki yaparken 9’ar golü atıp 1’er gol yedi ve zirveyi paylaştı. Güneşspor ve İhsaniye de kayıp vermedi, 6 puan ve averajla 3. ve 4. Sırayı alıp zirveye ortak oldu.Diliskelesi, Gütepe’yi deplasmanda 4-0 yenerken rakibini de çaresiz bıraktı. Ligde çarşamba ve perşembe günü hafta içi mesaisi oynanacak. Pazar günü de 4.hafta maçları var.