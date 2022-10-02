1 A’da gol yağmuru: 18

1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda da mücadele başladı. 5 maçta toplam 18 gol atılırken, maç başına gol ortalaması yaklaşık 4 oldu. Körfez GB. Acısu’yu 4-0, Darıca deplasmanda Bahçecik’i, Çayırova Fatih de evinde Yenimahalle’yi 3-1 yendi. Derince Yavuz güçlü Kartepe Belediye engelini tek golle aştı, gol düellosunda da Gölcük İdman Yurdu İzmit G.B.’ni 3-2 mağlup etti.