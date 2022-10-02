02 Eki 2022 - 13:40- Gündem G: 02 Eki 2022 - 13:41

Akça Koca Platformu Yunanistan’da…

Hasan Uzunhasanoğlu başkanlığındaki Akça Koca Kültür Platformu’nun 5 gün süren Yunanistan turu yeni bilgiler öğrenerek, farklı yerleri görerek tamamlandı.
Akça Koca Platformu Yunanistan’da… mask
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Dedeağaç’ta sabah kahvaltısı ile başlayan Yunanistan turunda Selanik’te; Beyaz Kule, Döner Kule, Fuar Meydanı, Osmanlı ve Bizans Eserleri, Yunanistan’ın en büyük katedrali olan Aya Dimitros Kilisesi, Büyük İskender, Hamza Bey Cami, E.Venezelos - P.Konstantin Heykelleri, Vardar, Makedonia, Aristoteles, Elefterios görüldü. Ardından Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün evini ziyaret edildi. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan makamında heyeti ağırladı ve geniş açıklama ve ikramlarda bulundu.

TARİHİ YERLER GEZİLDİ

Ayrıca tekne turu da yapıldı. Mübadeleye uğrayan Türk Köyleri; Ptolemaıdas (Kayalar), Florina – Kozani, Antıgonas (Köseler) –Kommına (Uçana)- Vegoritida – Pelargos (Muralar) – Pirgi (Katraniça) ziyaret edildi. Edessa Şelalesi gezildi. Kavala'da; Su Kemerleri, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İmarethanesi ve Konağı görüldü. İskeçe’ye gidildi ve sonrasında AgiosNikolaos ile Porto Lagos Kiliseleri ziyaret edildi. Batı Trakya gezisi ile tur tamamlandı.

ATATÜRK’ÜN EVİNDE;

Atatürk’ün evine girişte Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan karşıladı. Bina ile ilgili bilgiler verdikten sonra Başkonsolosluk makamında ikramlarda bulundu.Vizyon Tur Yurt Dışı Turlar Müdürü Emre İpekli, Tur Rehberi Kaan Esin ile AnnaTur’akatılanlara geniş bilgiler verirken, Türkiye  – Yunanistan gidiş – geliş yolunda sıfır hata ile hizmet veren otobüsün kaptanlarına da teşekkür edildi.

AKÇA KOCA KÜLTÜR PLATFORMU’NUN YUNANİSTAN KAFİLESİ;

Yunanistan turuna; Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, eşi Emine Uzunhasanoğlu ve kızı Nihal, e. Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya ve eşi Müjgan Büyükkaya,İGSAŞ İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. şirketinde Satış Pazarlama Direktörü Vedat Altınok ve eşi Merve Altınok,ER-VAK - Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Ecz. Erdal Güzel veeşi Hülya Güzel, Erzurum Atatürk Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Aslan ve eşi Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Aslan, İş insanı İlhan Altun ve eşi Leyla Altun, Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir ve eşi Muazzez Aydemir,Alfa Elektronik Sensör A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bayram ve eşi Eğitimci Mürvet Bayram, Amatör Ressam Emine Vildan Çağlar,İzmit Rulman Makina Sanayi Ticaret Müdürü Gökhan Çakır, Fizyoterapi ve Osteopatik Tıp Uzmanı Dr. AdemGüngül,iş insanı Şener Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler Koordinatörü Abdullah Köktürk, Mali Müşavir Ahsen Okyar ve eşi Nursel Okyar,iş insanı Metin Özler ve eşi Gülhan Özler,emekli ebe Hacer Patan,
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02 Eki 2022 - 13:40 - Gündem

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