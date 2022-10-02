Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ÇKS başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin Bakanlığın merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Tarımda inovasyon ve dijitalleşmenin kısıtlı kaynaklardan daha etkin yararlanabilmek için bir zorunluluk olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, “Bakanlık olarak teknolojik dönüşümleri en etkin şekilde üretime aktarmak temel hedefimizdir. Geleneksel yöntemler yerine kaynaklarımızı daha etkin kullanabilmek için inovatif dönüşümü, yerli ve milli duyarlılığımızı koruyarak gerçekleştirmek zorundayız. Bunu yaparken çiftçilerimizin gelirini yükseltebilmek kadar çevreyi de gözetecek duyarlı uygulamaları da dikkate almaktayız” diye konuştu.
02 Eki 2022 - 13:43- Ekonomi Güncelleme: 02 Eki 2022 - 13:44
ÇKS başvurularını artık e-Devlet üzerinden yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2 milyon 171 bin 646 çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alacaklarını bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.