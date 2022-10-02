ÇKS başvurularını artık e-Devlet üzerinden yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ÇKS başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin Bakanlığın merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Tarımda inovasyon ve dijitalleşmenin kısıtlı kaynaklardan daha etkin yararlanabilmek için bir zorunluluk olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, “Bakanlık olarak teknolojik dönüşümleri en etkin şekilde üretime aktarmak temel hedefimizdir. Geleneksel yöntemler yerine kaynaklarımızı daha etkin kullanabilmek için inovatif dönüşümü, yerli ve milli duyarlılığımızı koruyarak gerçekleştirmek zorundayız. Bunu yaparken çiftçilerimizin gelirini yükseltebilmek kadar çevreyi de gözetecek duyarlı uygulamaları da dikkate almaktayız” diye konuştu.