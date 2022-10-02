02 Eki 2022 - 13:44- Siyaset G: 02 Eki 2022 - 13:46

Mutlu: AK Parti gidiyor daha neyi bekliyoruz?

SP İl Divan Toplantısı’nda konuşan İl Başkanı Zafer Mutlu, “Her gün bir üye iki üye gerçekleştirmek zorundayız. İşte fırsat AK Parti gidiyor daha neyi bekliyoruz? İnşallah iktidara gidecek yolu hep birlikte açacağız” dedi.
Mutlu: AK Parti gidiyor daha neyi bekliyoruz? mask
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Saadet Partisi (SP) İl Divan Toplantısı’nı Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantıya; Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, İl Başkanı Zafer Mutlu, İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, meclis üyeleri, ilçe başkanları ve partililer katılım sağladı.

“ARTIK YOLUN SONUNA GELİNMİŞTİR”

Toplantıda partililere hitap eden SP İl Başkanı Zafer Mutlu, “Ülkenin tek gündemi var o da geçim sıkıntısı. Bu geçim sıkıntısı artık iktidarın bütün oyunlarını bozar hale geldi. Bir yumurta 3 TL, bir litre süt 20 TL. Artık fiyatları duyduğumuzda 5 bin 500 TL asgari ücretle çalışan bir ailenin, hadi iki kişinin çalıştığını düşünelim 11 bin TL’ye nasıl geçineceğini düşünün. Ev kirasının 3 bin TL olduğu yerde istediğiniz kadar milleti kutuplaştırmaya çalışın, gündemi saptırmaya çalışın artık bu para etmiyor. Çünkü artık yolun sonuna gelinmiştir. Dolayısıyla işimizi aksatamayız, ilçelerimizi ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Her gün bir üye iki üye gerçekleştirmek zorundayız. İşte fırsat AK Parti gidiyor daha neyi bekliyoruz? İnşallah iktidara gidecek yolu hep birlikte açacağız” dedi.

“BUGÜN CAMİLERİMİZ BİZE YETERLİDİR”

Sahilin doldurularak cami yapma projesi hakkında konuşan Başkan Mutlu, “İzmit’e sembol camii gündeme getiriliyor. ‘Eve lazım olan camiye haram’ denir. Bu milletin işe ihtiyacı var, rahat ettirilmeye ihtiyacı var. Bugün camilerimiz bize yeterlidir. Gençler ahlaki ve ekonomik sebeplerle camileri boşaltıyorlar, dolayısıyla insanlara ekonomik olarak atmamız gereken adımları atmalıyız. Biz daha önceden de fikirlerimizi ifade ettik. Sahilimizde ihtiyaç dahilinde taştan veya ahşap bir mescid yapılmasını destekleriz” ifadelerini kullandı.

“ÇATIRDAYAN BİR ŞEY YOK”

Mutlu’dan sonra konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, “Saadet Partisi’nin 4-5 yılda Türkiye’ye, siyasete dokunuşu dengeleri değiştirdi. Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Memleket adına işler kötüye gidiyor. İşler kötüye gittiği için üstümüze düşeni yapmak mükellefindeyiz. 2022’nin başından sayın genel başkanlar ve kurmayları düzenli bir şekilde bir araya geliyor. Medyanın çatırdıyor söylemlerine itibar etmeyin. Çatırdayan bir şey yok. Çatırdaması onların isteği. Müsterih olalım. Allah’ın izniyle Saadet Partisi, 20 yılın neticesinde mecliste bulunma ve hükümet ortağı olma durumunda şu an” dedi. 

# türkiye, Kadın

02 Eki 2022 - 13:44 - Siyaset

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