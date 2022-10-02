02 Eki 2022 - 13:45- Gündem G: 02 Eki 2022 - 13:46

AMATEM ve ÇEMATEM'de sona gelindi

KOÜ’ye yapılan Alkol ve Madde Bağımlılar Araştırma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (ÇEMATEM) sona gelindi. Merkezler birkaç ay içerisinde açılacak
AMATEM ve ÇEMATEM'de sona gelindi mask

Sağlık Bakanlığı’nın da destekleriyle yapımı başlatılan ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) tarafından işletilecek olan Alkol ve Madde Bağımlılar Araştırma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nin (ÇEMATEM birkaç ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Bünyesinde barındırdığı hizmetler ile ülkemizde bir ilk olma özelliği bulunan merkezin inşaatında incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz ile KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, merkezin durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. 

İKİ BİNADAN OLUŞUYOR

KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve üniversite öğretim üyeleri de ziyarette hazır bulundu. KOÜ Umuttepe Yerleşkesi dışında batı bölgesinde kalan, Orman Bakanlığı'nın bedelsiz tahsis ettiği 25 dönüm arsa üzerine konumlandırılan merkez, iki binadan oluşuyor ve tamamlandığında 12 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

AMATEM’DE NELER VAR

Psikiyatri servisinin de bulunacağı AMATEM binasında; uğraş odaları (5 adet), spor alanı, görüşme odaları, sosyal çalışmacı ve psikolog odaları, laboratuvar, özel görüşme odaları, poliklinikler (7 adet), detoks odası (5 yatak), TV odası gibi hasta meşguliyet alanları, hasta yatak odaları; AMATEM kısmında 12 hasta odası ve 24 yatak, psikiyatri kısmında da 12 hasta odası ve 24 yatak bulunacak olup toplam 24 oda ve 48 yatak bulunuyor.

ÇEMATEM’DE NELER VAR

ÇEMATEM binasında ise; Çocuk Ruh Sağlığı servisinin yanı sıra uğraş odaları (7 adet), spor alanı, seminer odası, laboratuvar, ÇEMATEM Poliklinik (3 adet), gündüz polikliniği (8 adet), psikolog odası (2 adet), detoks odası (2 yataklı), grup terapisi odası, kütüphane, özel görüşme odası, hasta odaları; ÇEMATEM kısmında 6 hasta odası ve 12 yatak, ruh sağlığı servisinde de 7 hasta odası ve 14 yatak bulunacak olup toplam 13 oda ve 26 yatak yer alacak.

# sağlık

02 Eki 2022 - 13:45 - Gündem

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