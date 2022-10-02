02 Eki 2022 - 13:45- Gündem G: 02 Eki 2022 - 13:47

Şentürk: İnsanca bir yaşam otizmlilerin hakkıdır

İstanbul’da özel bir bakımevinde 20 yaşındaki otizmli M. E.’in şaibeli ölümüyle ilgili Gölcük Otizm Derneğibasın açıklaması gerçekleştirdi.  Konu hakkında açıklama yapan Gölcük Otizm Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı Tülay Şentürk, “İnsanca bir yaşam otizmlilerin hakkıdır” dedi
Şentürk: İnsanca bir yaşam otizmlilerin hakkıdır mask

Türkiye genelindeki 130 otizm derneği eş zamanlı olarak İstanbul’da özel bir bakımevinde 20 yaşındaki otizmli M. E.’in şaibeli ölümüyle ilgili basın açıklaması yaptı. 130 dernekten biri olan Gölcük Otizm Derneği’nin gerçekleştirdiği basın açıklamasına; Gölcük Otizm Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı Tülay Şentürk, dernek yönetimi, üyeler ve otizmli bireyler ile + 1 farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz katıldı. 

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Basın açıklamasını okuyan Gölcük Otizm Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı Tülay Şentürk, “Otizmli M.E.’nin bakımevinde yaşadığı şiddetin ardından hayatını kaybetmesi çocuklarımızın insan yerine konulmadığının göstergesidir. Türkiye Otizm Meclisi olarak ilk günden beri dile getirdiğimiz gibi, otizmli bireylerin tanı konulduğu andan itibaren kaliteli eğitim, sağlık hizmetlerine kolay ulaşım ve kötü muamele görmemek haklarıdır. İnsan onuruna yakışır bakım hizmetinin önemi ve gerekliliği toplum vicdanı ve yaşam hakkı açısından elzem olduğu bir daha ortaya çıkmıştır. Adli sürecin başlatıldığı ve 26.09.2022 tarihinde basına “bakımevinde kan donduran vahşet” başlıklı olaya ilişkin sürdürülecek yargılamanın her aşamasının takipçisi olacağız” dedi.
# sağlık, türkiye, eğitim

02 Eki 2022 - 13:45 - Gündem

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