Mübadil torunları Yalakdere’de buluştu

Karamürsel’in Yalakdere Mahallesi, 99 yıl önce Yunanistan’ın Selanik kentinin Karacaova bölgesinden zorunlu göçe tabi tutulan mübadillerin torunlarını ağırladı.Yalakdere’nin konukları birbiriyle tanışıp kaynaştılar, eğlendilerve geçmişleriyle ilgili bilgi elde ettiler.Yerleşik halkı, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın köyü KaracaovaKarlat’tan 1923 yılında Türkiye’ye gelen Yalakdereliler, Muhtar Samet Ertanal öncülüğünde etkinlik düzenledi.

GÜN BOYU SÜRDÜ

7’incisi İzmir Çeşme’de yapılan Geleneksel Karacaova Mübadilleri buluşmalarının 8’incisi Karamürsel ilçesine bağlı Yalakdere Mahallesi’nde yapıldı. Makedonya’nın ünlü halk sanatçısı EllanaHristova ve Rumeli’nin güzel sesi Cüneyt Şentürk’ün katıldığı program gün boyunca sürdü. Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal önderliğinde Hasan Çeviker ve Ertan Bozkurt tüm hazırlıkları ile geleneksel buluşmaya 1500 kişi katıldı.

İKRAMLAR YAPILDI

Program; Yalakdere Mahallesi’nde kahvaltı ile başlayıp, öğlen, yöresel yemekler Hruritepsita (Pilavlı köy tavuğu),Tikvinik (kabaklı yufkalı yemek, Boşnak böreği, turmunik ( yufkalı et yemeği) irmik tatlısı ve ev baklavası konuklara ikram edildi.

GELENEĞİ YAŞATMAK

Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal yaptığı açıklamada, “250 haneden oluşan mahallede her evin yemek yaptığını ve gelen misafirlere ikram edildiğini belirterek, “Kocaeli ilinde tek Pomak mahallesi olan Yalakdere’de örf, adet ve geleneklerimizi yaşatmak için uğraş veriyoruz ”dedi.

PROTOKOL DAVET EDİLMEDİ

Hiçbir protokol ve siyasetçiyi davet etmediklerini söyleyen Muhtar Samet Ertanal, “Kimsenin reklamını yapmayacağız. Kimsenin de reklam yapmasına izin vermeyeceğiz. İsteyen protokol veya siyasetçi sıradan bir halk olarak gelebilir. Bu buluşma gün boyu çeşitli etkinliklerle sürdü. Amacımız mahallemizi ve geleneklerimizi yaşatmak, gelecek kuşaklara taşımaktır ”dedi.

ANA DİL YAŞATILIYOR

Ertanal, ‘Yalakdere halkının çoğunluğu başta Nivor, Novoselçi köyleri olmak üzere daha farklıKaracaova köylerinden gelmiş olup ve az sayıda Boşnaklardan oluşan bir mahalledir. En belirgin özellikleri olan anadil ise halen Yalakdere'de yaşatılmaktadır” dedi. Yalakdereli 85 yaşındaki Cevat Çeliker, Bursa-Yunuseli mahallesinden Hüseyin Buğdaycı (66), ve Çanakkale Gelibolu’nun Yeniköy’ünden 74 yaşındaki İbrahim Tok ile pomakca konuşarak atalarını ve geçmişlerini konuştular.

GÖÇE TABİ TUTULDULAR

Programın açılış konuşmasını yapan Yalakdere Mahallesi Muhtarı Samet Ertanal, ‘Bizler köklü bir ağacın dallarıyız. Karacaova bölgesinden 99 yıl önce zorunlu göçe tabi tutulan atalarımız savaştan zaferle çıkmış Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağılmış. Biz onların torunları olarak bir araya geldik. Özellikle mahallemizin kadınları bizim konukları en iyi şekilde ağırlamamızı sağladı. Onlara ve eşime buradan teşekkürlerimi iletirim” dedi.

PLAKETLER VERİLDİ

Ardından kürsüye gelen Karacaovalı Mübadiller Oluşumu Başkanı Hüseyin Aynalı, bugüne kadar 7 kez,bugünde 8’incisiyle buluştuklarını, Yalakdere’de ilk kez toplandıklarını dile getirdi. Karamürsel’e ve Yalakdere halkınateşekkür ederek düzenlenen organizasyon için Yalakdere Muhtarı Samet Ertanal’a yönetim kurulu üyelerinden Hasan Çeviker’e, Erhan Bozkurt’a plaket vererek teşekkür etti.

EĞLENCE VE KONSERLER

Çocuklara gün boyunca özel etkinlikler düzenlendiği gibi yöresel ürünler standı ile günün anlamına yönelik hediyelik eşya standı kuruldu. Yalakdere Kültür ve Dayanışma Dernek BaşkanıMustafa Kırdar başta olmak üzere Kocaeli’ndeki birçok Rumeli ve balkan derneğin destek verdiği buluşma şenliği programı sabah 08.00-10.00 Karşılama ve kahvaltısı, 10.00-12.00 köy gezisi serbest zaman, 12.30-13.30 Yöresel öğle yemekleri, 13.30-13.45 Açılış konuşması, 13.45- Söyleşi (Süleyman Mazlum- Volkan Şenel), 14.15- 15.15 Cüneyt Şentürk konseri, 15.15-15.45 MapHoytag folklor gösterisi, 15.45-18.00 Elena Hristova Konseri ile son buldu.

PROGRAMA İLGİ BÜYÜK

Programa Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Edirne-Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete ve Türkiye’deki il ile ilçelerdeki mübadil dernek başkan ve yönetimleri ile yaklaşık bin 500 mübadillerin torunları katıldı.