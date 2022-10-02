Promosyon ihalesine sayılı günler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İSU, Belde AŞ, Ulaşımpark, Antikkapı, İZAYDAŞ, Kent Konut, Sekapark AŞ ve İSAŞ’ta, memur ve işçi olarak çalışan binlerce işçinin gözü kulağı bu ay yapılacak olan banka promosyonu ihalesinde. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde son promosyon ihalesi 3 yıl önce yapılmıştı. İhale sonucunda en yüksek teklifi veren Vakıfbank tüm çalışanlar için bir seferde ödenmek üzere 3 bin 250 liraya anlaşılmıştı. Kasım ayında yapılacak olan banka promosyon ihalesinde kişi başı 25 bin liradan fazla beklenti var. İlçe Belediyelerinde ise promosyon ihale tarihleri değişiklik gösteriyor. Kimi belediyelerin promosyon ihalesine bir seneden uzun süre var.

TARİH BELİRLENDİ

Büyükşehir ve İSU için ayrı ayrı gerçekleştirilecek ihalelerin 14 Ekim Cuma günü saat 14.00’te yapılması planlanıyor. Bankaların promosyon ihalesi için hazırlık yaptığı ihalede çok sayıda kamu ve özel bankanın katılacak. 11 bin memur ve işçinin maaşlarına talip olmak için yüksek promosyon teklifleri verilmesi bekleniyor. İhalede bankaların verdiği ilk zarflar açıldıktan sonra en yüksek teklif üzerinden açık artırma yapılacak. Açık artırmada ihale komisyon başkanı ve ihale komisyonu kaç tur teklif verileceğine karar verecek.

ANKARA VE İSTANBUL’DA 27 BİN

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışanlara maaş promosyonunun 27 bin TL olarak belirlendiği duyuruldu. İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarının hesabına tek seferde 27 bin TL maaş promosyonu yatırılacağını duyurmuştu.