Yürüyüş yaparken omzu çıktı

Olay, Kartepe ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serindere Kanyonu'nda yürüyüş yapan gezi grubunda bulunan vatandaşın omzu çıktı. Yollarına devam edemeyen grup, bulundukları bölgede mahsur kaldı. İhbarla olay yerine AFAD, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kanyona inen ekipler, gezi grubunu mahsur kaldıkları yerden çıkarttı. Omzu çıkan vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı