HDM Lastik’ten Gaziantep’teki köy okuluna yardım

Başiskele’de bulunan İsmail Eşiyok ve Beytullah Eşiyok'un sahibi olduğu HDM Lastik şirketi Gaziantep-Kartalköyü İlkokulu öğrencileri için kırtasiye yardımında bulundu. Bir öğretmenin ihtiyaç sahiplerini tespit ederek kırtasiye yardımında bulunulması konusunda destek istediğini belirten HDM Lastik Şirketi Müdürü İsmail Eşiyok, “Şirket olarak yardım çağrısına duyarlı davranarak, şirket olarak ve yardıma katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.