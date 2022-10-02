YRP’li Kahya’dan hafta sonu mesaisi

Her hafta sonu sahada teşkilat mensubu yöneticileri ile birlikte geçiren Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya cemiyetlere katılarak insanların mutluluklarına ortak oluyor. YRP İlçe Başkan Yardımcısı Ali Açıkgöz’ün kardeşinin düğün merasimine katılarak Açıkgöz ailesinin mutluluklarına ortak oldu. Başkan Kahya ve beraberindekiler, Yeşil Camii İmamı Recep Dikilitaş’ın oğullarının sünnet cemiyetine de katıldı.