Alt geçit yağmur sularıyla doldu

Körfez ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu. Her yağmur yağışında olduğu gibi Körfez Atalar Mahallesi’nde bulunan Alaaddin Yüksel Caddesi’ndeki Alaaddin Yüksel alt geçidi ve Sahil Caddesi suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan alt geçitten güçlükle geçti. Belediye ekipleri suyun tahliyesini sağlamak için kapanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.