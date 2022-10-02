Yıldırımın isabet ettiği binada yangın çıktı

Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Çayırlar Sokak'ta iki katlı binaya yıldırım isabet etmesi sonucu çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunan kişiler tahliye edildi, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonrası söndürülen yangın, hasara neden oldu.