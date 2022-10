Belediye Derince, Amasya ile yenişemedi “1-1”

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor sezonun altıncı maçında Amasyaspor’u konuk etti. Hafta arasında kupa karşılaşan takımların ligdeki mücadelesi ilk yarıda atılan karşılıklı gollere 1-1 sona erdi. Maçın hakemi Celal Bayraklı ve yardımcıları harika bir yönetim ortaya koyarken, Derince adına Mehmet Tosun, Amasya ekibi adına da 2000 doğumlu Emre Işık maçın öne çıkan futbolcuları oldu.

YEDİK, ATTIK

Önemli futbolcularından yoksun çıktığı karşılaşmada Belediye Derincespor ilk yarıda oyunun hakimi olsa da kalesinde golü gören taraftı. 16. dakikada Amasya ekibi serbest vuruş kazandı. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Enes Salih kaleci İlker’in sağından ağları buldu. “0-1” Golün santrası ile birlikte Derince beraberliği sağladı. Sağ kanattaki Uğurcan Bekçi’nin pasında ceza sahası önündeki Mehmet Tosun kaleye harika bir şut gönderdi ve top ağlarla buluştu.

İKİNCİ YARI BAL MAÇINA DÖNDÜ

36’da Uğurcan’ın pasında Ramazan Özkabak topa sert vurdu, top üst kale direğini sıyırıp dışarıya çıktı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Amasya ekibi iki kez gole yaklaşsa da kaleci İlker iyi günündeydi. Taraftarın gol çabaları gol için yeterli olmadı ve Belediye Derincespor, Amasyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Derince ekibi haftayı 11 puanla ikinci sırada tamamladı. Sarı lacivertliler önümüzdeki pazar deplasmanda Ağrı 1970 ile karşılaşacak.

BELEDİYE DERİNCESPOR:1

AMASYASPOR:1

STAT: Derince

HAKEMLER: Celal Bayraklı****, Hüseyin Otyakmaz***, Ali Etlikci***

BELEDİYE DERİNCESPOR: İlker Günay**, Muhammet Fatih***, Efe Karaoğlu***, Kadir Torbacı****, Ramazan Özkabak** (Dk. 71 Uğurcan İkikardeş*), Bertuğ Başdemir***, Mehmet Tosun**** (Dk. 83 Furkan Gedik*), Tufan Deniz** (Dk. 90+1 Berkay?), İlker Cihan***, Tayfun Kırca***, Uğurcan Bekçi***

AMASYASPOR: Taylan Arman***, Enes Salih Çavdar***, Can Morgül***, Yahya Kemal Baki**** (Dk. 73 Yusuf Emre*) Ahmet Buğrahan***, Emre Işık****, Muhammed Can**, Furkan** (Dk. 73 Furkan Güneş*), Fevzi Can**, Arif İşçi**, Arif Birşen**

SARI KARTLAR: Bertuğ, Uğurcan İkikardeş, Efe (Derince), Enes Salih (Amasya)

GOLLER: Dk. 17 Mehmet Tosun (Derince), Dk. 16 Enes Salih (Amasyaspor)