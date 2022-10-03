03 Eki 2022 - 09:22- Spor G: 03 Eki 2022 - 09:24

Beykan Şimşek, Panenka’yı kıskandırdı
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Kocaelispor’un kadife bilekli futbolcusu Beykan Şimşek, Balıkesirspor ağlarına gönderdiği “Panenka Penaltısı” golü ile adından hayli söz ettirdi.

ÇOK FORMDA

Kocaelispor’un son transferlerinden Beykan Şimşek sezona çok iyi başladı ve aynı şekilde de yüksek performansına devam ediyor. Takımın saha içi liderlerinden birisi olan Beykan hem oyunu hem de skora olan katkısı ile beklentileri fazlası ile karşılıyor. Kocaelispor forması altında 3 golünün yanında 3 de asisti bulunan futbolcu takımın en verimli isimleri arasında da başı çekiyor.

SERDAR DURSUN’UN HEDİYESİ

Beykan, Balıkesirspor maçının 45+2. dakikasında ceza sahası içinde Sedat Dursun tarafından düşürüldü. Topun gerisine de geçen etkili kanat forvet usta bir dokunuşla “Panenka Penaltısı” yaptı ve genç kaleci Yasin Yiğit’i avladı. Bu anda skoru 2-0’a getiren Beykan bir bakıma da takımın rahatlatan isim oldu.

ÇOK TEMİZ, ÇOK KLAS

Mental olarak da hayli güçlü görülen ve saha içindeki iletişimi ile de dikkat çeken Beykan, 0-0 sona eren Serik Belediyespor maçında penaltı vuruşunda yararlanamamıştı. Aynı futbolcu bu travmayı atlattığı gibi Balıkesirspor maçında riskli bir penaltı vuruşu kullanarak ne kadar özgüvenli bir futbolcu olduğunu da ortaya koydu.

PANENKA PENALTISI NEDİR?

1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkan Çekoslovakya, Batı Almanya ile karşılaştı. Uzatmalar sonunda 2-2'lik eşitlik bozulmadı ve penaltılara geçildi. Son penaltı için topun başına gelen Çek futbolcu Antonin Panenka şampiyonluğu getiren kritik penaltıyı, sol tarafa yatan kaleci Sepp Maier'in ulaşamayacağı şekilde kalenin ortasına doğru hafifçe havalandırarak kullandı. Bu estetik vuruş daha sonra Panenka'nın adıyla "Panenka Penaltısı" olarak anılmaya başladı. Kısacası Panenka tekniğinde futbolcu, topun dibine girip topu kalenin ortasından aşağıya doğru süzülerek gitmesini sağlar. Antonin Panenka sağ ve 73 yaşında.
# Avrupa, Futbol, Kocaelispor, Balıkesirspor, genç

03 Eki 2022 - 09:22 - Spor

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